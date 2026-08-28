Samsung presenta Galaxy S26 FE: AI avanzata e sette anni di aggiornamenti

Il nuovo Samsung Galaxy S26 FE arriva con Galaxy AI, display AMOLED 6,7 pollici, batteria da 4.900 mAh e ben sette anni di aggiornamenti software e sicurezza.

Portare i punti di forza distintivi della serie Galaxy S a un pubblico ancora più ampio, concentrandosi sulle funzionalità che hanno un impatto concreto nella vita quotidiana. È la filosofia del nuovo Galaxy S26 FE, presentato da Samsung Electronics come nuovo membro della famiglia Galaxy S26 e primo dispositivo della serie a debuttare con One UI 9, portando fin dal primo giorno le più recenti esperienze premium Galaxy racchiuse in un design sottile e leggero.

"Galaxy S26 FE è stato progettato con l'obiettivo di offrire i punti di forza distintivi della serie Galaxy S, assicurando che ogni funzionalità abbia un impatto concreto nella vita quotidiana delle persone", ha dichiarato Jay Kim, Executive Vice President e Head of Customer Experience Office della Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "Grazie alle amate funzionalità fotografiche Galaxy e alle più recenti esperienze basate sull'intelligenza artificiale, supportate da One UI 9, Galaxy S26 FE rappresenta la scelta ideale per chi sa esattamente cosa conta davvero."

Il comparto fotografico è uno dei terreni su cui il nuovo modello alza l'asticella, con una rinnovata tripla fotocamera posteriore composta da un sensore grandangolare da 50 MP con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e digitale fino a 30x, per scatti dettagliati anche a distanza. Sul fronte anteriore debutta una nuova fotocamera da 12 MP che cattura una porzione più ampia della scena, rendendo più semplici le foto di gruppo.

Tra le funzioni spicca My FanCam, introdotta per la prima volta sui più recenti pieghevoli Galaxy e ora in arrivo anche sull'S26 FE: segue automaticamente un soggetto selezionato mantenendolo sempre al centro dell'inquadratura e ricalibrando in maniera intelligente il video in base al movimento, per creare contenuti pronti per la condivisione con il minimo sforzo di editing. Per i video c'è lo Stabilizzatore con l'opzione Blocco orizzontale, apprezzata dagli utenti della serie S26, che consente riprese fluide e stabili durante attività sportive e viaggi, mentre la Nightography, firma distintiva della gamma, garantisce immagini luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Anche dopo lo scatto, l'Assistente foto semplifica l'editing con comandi in linguaggio naturale: si può trasformare il giorno in notte, aggiungere nuovi elementi o ricostruire parti mancanti dell'immagine, con ogni modifica visualizzabile e annullabile in qualsiasi momento.

Sul fronte dell'intelligenza artificiale, grazie a One UI 9 il Galaxy S26 FE introduce esperienze Galaxy AI intuitive e consapevoli del contesto. La nuova versione di Now brief, debuttata con la serie S25, offre un livello di personalizzazione più elevato con schede informative configurabili dedicate, ad esempio, alle previsioni meteo o al benessere, con la possibilità di crearne di proprie attraverso un semplice prompt. Now nudge estende il supporto ad applicazioni e notifiche di terze parti selezionate, proponendo suggerimenti pertinenti e tempestivi durante la giornata, mentre Cerchia e Cerca con Google consente ora di cercare contemporaneamente più elementi presenti in un'immagine, facilitando l'identificazione di prodotti, luoghi e oggetti in un unico passaggio.

Capitolo autonomia e display: la batteria da 4.900 mAh garantisce un'autonomia elevata mantenendo il design sottile della serie, e con il caricatore da 45 W (venduto separatamente) si raggiunge fino al 69% di carica in circa 30 minuti; presenti anche la ricarica wireless rapida da 15 W e la condivisione della batteria. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.900 nit, ideale per streaming, gaming e attività creative. Sotto la scocca, certificata IP68 e con un peso di 193 grammi per 7,4 mm di spessore, lavora il processore Exynos 2500 a 3 nanometri, abbinato a 8 GB di RAM e tagli di memoria da 128 o 256 GB, con Android 17 a bordo.

Samsung punta molto anche sulla continuità d'uso. Il nuovo Smart Switch rende il trasferimento dei dati più immediato che mai: per passare da un dispositivo iOS o Android basta scansionare un codice QR per trasferire in modalità wireless password, passkey, cronologia chiamate, impostazioni di accessibilità ed eSIM, senza applicazioni aggiuntive. Il dispositivo è inoltre progettato per durare nel tempo, con fino a sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza. Per una maggiore tranquillità c'è infine Samsung Care+, il servizio ufficiale di protezione, ora più facilmente gestibile grazie al nuovo menu Garanzia e assistenza nelle impostazioni di One UI 9.

Il Galaxy S26 FE sarà disponibile a partire dal 4 settembre in tre colorazioni: Blueberry, Graphite e Pistachio. In Italia sarà acquistabile nella versione da 8+128 GB al prezzo consigliato di 819 euro e nella versione da 8+256 GB a 919 euro. Una proposta che, nelle intenzioni di Samsung, condensa le esperienze Galaxy più utilizzate e apprezzate in un unico smartphone progettato con attenzione a ogni dettaglio, e con un posizionamento pensato per chi vuole il flagship senza il prezzo da flagship.