Captain Tsubasa 2: World Fighters porta il calcio anime su PS5, Xbox, Switch e PC

Captain Tsubasa 2: World Fighters segna il ritorno della celebre serie calcistica Super Action Football sui principali dispositivi di gioco. Il nuovo titolo, ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam, offre un'esperienza rinnovata per i fan dell'anime e dei videogiochi sportivi.



I giocatori vestono nuovamente i panni di Tsubasa Ozora, guidando la nazionale giapponese contro ventidue delle squadre più forti del mondo, tra cui Brasile, Argentina, Olanda e Messico. Oltre alle selezioni nazionali, sono presenti più di cinque squadre di club, cinque squadre liceali e la formazione speciale Real Japan, resa celebre dal manga originale.



Il cammino verso il World Youth Championship offre una nuova storia coinvolgente, con oltre 110 personaggi giocabili. Le possibilità di gameplay permettono di migliorare le proprie abilità, stringere amicizie e affrontare avversari sempre più impegnativi, puntando all'ambito trofeo.



Il gameplay mantiene le distintive meccaniche Super Action Football, unite a una grafica migliorata e oltre 150 nuove mosse e sequenze animate che esaltano le capacità speciali dei personaggi. Un nuovo sistema permette un confronto diretto tra portiere e tiratore, con attacchi e parate spettacolari che ricordano le scene più iconiche dell'anime.



Passaggi, dribbling, contrasti e tiri potenti si fondono tra tattiche calcistiche tradizionali e mosse personalizzate, offrendo un'esperienza fedele alla saga. La colonna sonora vede il ritorno del compositore Tadayoshi Makino con oltre 80 brani inediti.



Captain Tsubasa 2: World Fighters è disponibile in edizioni Standard, Deluxe e Ultimate per tutte le principali piattaforme, e rappresenta una tappa imperdibile per chi vuole vivere il calcio come in un vero anime.