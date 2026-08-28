XPENG Robotics raggiunge i 6,3 miliardi di dollari: record per l'AI fisica in Cina

XPENG Robotics ha raccolto oltre 900 milioni di dollari in un singolo round di finanziamento, portando la propria valutazione post-money oltre i 6,3 miliardi di dollari, segnando così il più grande round privato di sempre per una società dell'embodied AI in Cina. A guidare l'investimento sono stati IDG Capital insieme a Gaorong Ventures e con la partecipazione strategica di giganti come Tencent e Alibaba.



Questo afflusso di capitali consentirà di accelerare la produzione su larga scala dei robot umanoidi XPENG, in particolare il rivoluzionario XPENG IRON, e di avanzare nella ricerca e nello sviluppo della Physical AI, con un'attenzione particolare alla commercializzazione globale.



Il robot XPENG IRON rappresenta il pilastro della strategia AI fisica dell'azienda. Parliamo di un umanoide d'avanguardia che offre movimenti e forme estremamente simili a quelli umani, combinati con intelligenza artificiale sviluppata internamente. La struttura di IRON, completamente chiusa e reticolare, offre 76 gradi di libertà totali e una destrezza senza precedenti grazie ai 21 gradi di libertà per ogni mano. L'intero stack tecnologico, sia hardware che software, è stato sviluppato da XPENG, sfruttando l'esperienza maturata nella produzione di veicoli elettrici intelligenti e standard di qualità automotive.



Sul fronte dell'intelligenza, IRON è dotato di tre chip Turing AI per una potenza complessiva di 2.250 TOPS, permettendo l'esecuzione autonoma di compiti complessi senza necessità di controllo remoto e garantendo bassi tempi di risposta e sicurezza dei dati. Il modello Physical AI, integrato nativamente nell'hardware, consente al robot di apprendere rapidamente e migliorare continuamente attraverso l'interazione con l'ambiente reale.



L'operazione di finanziamento rafforza la leadership tecnologica dell'azienda e fornisce le risorse necessarie per sviluppare l'intero ecosistema robotico XPENG. Il gruppo manterrà la maggioranza della divisione di robotica. I nuovi fondi saranno destinati allo sviluppo hardware e software, all'addestramento dei modelli AI, alla generazione di dati di alta qualità e all'espansione commerciale globale. La produzione di massa di IRON è prevista entro la fine del 2026, con le prime consegne in Cina e all'estero a partire dal 2027.



Sulla spinta dell'investimento, i partner si sono espressi con entusiasmo. In una dichiarazione IDG Capital ha affermato: Il settore dell'embodied AI si trova a una svolta cruciale, passando da scoperte tecniche a una produzione scalabile e all'impiego commerciale. Il robot umanoide di XPENG esemplifica l'attuale standard di eccellenza nell'industria della robotica umanoide in Cina e possiede la forza competitiva per affermarsi sui mercati globali. XPENG ha stabilito una capacità full-stack completa e integrata che spazia dai processori edge AI, ai modelli di fondazione Physical AI, fino a sistemi robotici completi, supportata da potenza di calcolo on-device e di addestramento ai vertici del settore e da un solido ritorno di dati di alta qualità. La divisione robotica beneficia inoltre di significative sinergie strategiche con le attività di XPENG legate ai veicoli elettrici intelligenti e alla guida autonoma. Crediamo che questi vantaggi renderanno XPENG un leader nel guidare l'industria dei robot antropomorfi verso un impiego su scala nel mondo reale.



Secondo Gaorong Ventures: La robotica umanoide sta andando oltre le dimostrazioni di mobilità e destrezza, muovendosi verso una produzione in serie affidabile e una creazione di valore tangibile in contesti reali. Con il suo fattore di forma fortemente biomimetico e gli standard di sicurezza e qualità di livello automotive, XPENG IRON è concepito per l'impiego commerciale. Funge non solo da interfaccia intuitiva e centrata sull'uomo, ma anche da varco fondamentale verso i dati del mondo reale, alimentando un volano auto-rinforzante 'Produzione-Dati-Modelli-Dispiegamento'. Trasferendo sistematicamente nella robotica le sue capacità full-stack di R&S, catena di fornitura e produzione - affinate in oltre un decennio nel settore dei veicoli elettrici intelligenti - XPENG sta gettando basi solide per l'industrializzazione dei robot umanoidi. Gaorong riconosce da tempo i punti di forza del team XPENG nella definizione del prodotto e nell'esecuzione ingegneristica. Non vediamo l'ora di collaborare con XPENG per portare le innovazioni cinesi di Physical AI sulla scena globale.



Anche il Chairman & CEO di XPENG, He Xiaopeng, ha commentato il traguardo raggiunto: Negli ultimi 12 anni, XPENG è rimasta fedele alla R&S interna full-stack, costruendo una solida base tecnologica per l'era della Physical AI - attraverso il nostro modello di fondazione del mondo fisico, i chip Turing AI e l'infrastruttura di AI. Ciò ci ha permesso di inaugurare una nuova fase di produzione di massa e dispiegamento commerciale per robot umanoidi avanzati. Ritengo che il forte sostegno finanziario da parte di primari investitori globali e strategici fornisca le risorse necessarie per accelerare la crescita della nostra divisione robotica, rafforzando al contempo la nostra capacità di attrarre ulteriori talenti di livello mondiale nel campo della Physical AI. IRON unisce un design altamente antropomorfo a un'intelligenza AI avanzata, costruiti secondo i più elevati standard di sicurezza e qualità. La nostra ambizione è che IRON diventi un partner affidabile per le persone e una parte significativa del lavoro e della vita di tutti i giorni.



XPENG, fondata nel 2014 e già leader nel settore dei veicoli elettrici intelligenti, si conferma ora protagonista globale della rivoluzione nella Physical AI, con sedi a Guangzhou, Pechino, Shanghai, Silicon Valley e Amsterdam. La divisione di robotica si pone all'avanguardia nel consolidare tecnologie di intelligenza artificiale e robotica umanoide per applicazioni nel mondo reale.