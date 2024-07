Lancia e Spotify: musica e motori per un’esperienza Unica

Debutta il canale Spotify di Lancia con due playlist esclusive: Lancia Home Feeling e Lancia Dynamic Drive. Queste selezioni musicali sono state create per riflettere la duplice anima del marchio Lancia, combinando eleganza e radicalità. Lancia Home Feeling offre una collezione di brani rilassanti, ideali per momenti di tranquillità e riflessione, mentre Lancia Dynamic Drive propone tracce energiche e dinamiche, perfette per chi cerca un’esperienza di guida più vivace.

Questa dualità musicale rispecchia la filosofia di Lancia, che si manifesta sia nella bellezza classica e senza tempo di modelli come Aurelia, Flaminia e Fulvia, sia nel design aggressivo e performante di vetture come Stratos, Rally 037 e Delta. Da una parte, troviamo forme pulite e volumi equilibrati che incarnano l’eleganza; dall’altra, linee geometriche essenziali che esaltano le prestazioni.

Le playlist sono accessibili anche tramite Android Auto e Apple CarPlay, e verranno aggiornate periodicamente con nuovi brani in linea con i valori del marchio. Queste selezioni musicali sono pensate per rispecchiare il carattere del cliente della Nuova Lancia Ypsilon, un pubblico attento allo stile, all’innovazione tecnologica, alle tematiche ambientali e alle ultime tendenze.

Il progetto con Spotify arricchisce l’esperienza a bordo della Nuova Lancia Ypsilon, una city car intelligente che esprime la visione del marchio in termini di tecnologia e infotainment.