LRDL: “GIORNI FELICI” è il nuovo album disponibile da domani

La Rappresentante di Lista torna sulla scena musicale con un nuovo capitolo della propria evoluzione artistica: “Giorni Felici”, il nuovo album, sarà disponibile da domani, venerdì 25 ottobre, su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici, pubblicato da Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, i due pilastri del progetto, proseguono il loro viaggio di costante ricerca musicale, mantenendo la loro cifra stilistica inconfondibile, ma sempre in movimento. Questo nuovo lavoro è stato anticipato dai singoli “Paradiso” e “La città addosso”, tracce che già promettevano una nuova evoluzione sonora e tematica. “Giorni Felici” esplora le sonorità legate ai ricordi di crescita e formazione della band, trasformandole in inni generazionali che parlano dell’oggi, creando una colonna sonora per questo tempo incerto.

I temi del disco sono quelli cari a La Rappresentante di Lista: l’indagine dell’emotività umana e del suo rapporto con il mondo e gli altri. Il gruppo non smette mai di interrogarsi su sentimenti come rabbia, delusione, orgoglio, lucidità, depressione e riscatto, tutte emozioni che convivono nel presente, come raccontato dalle loro parole:

“Rabbia, delusione, orgoglio e giorni felici. Lucidità, depressione, disperazione, dolore, riscatto e giorni felici. Passato e futuro convivono nel nostro presente, graziosi e incombenti. Noi veloci e immobili, spezzati, arrotati dalla vita, ma con le ali per volare. Convinti ancora una volta di poter resistere.”

Il percorso creativo di “Giorni Felici” ha toccato tappe internazionali e nazionali, passando per città come New York, dove la band ha collaborato con il chitarrista Kit Conway, e Londra, negli iconici Studio 13 di Damon Albarn. Tuttavia, il viaggio è iniziato in Italia, nella Casa degli Artisti di Milano, dove, nel 2023, la band ha dato vita al progetto in una residenza creativa.

Tanti sono stati i collaboratori che hanno accompagnato Veronica e Dario in questa avventura musicale. Tra i nomi spiccano musicisti come Erika Lucchesi, Marta Cannuscio, Roberto Calabrese, Carmelo Drago, Donato Di Trapani e tanti altri, senza dimenticare il produttore Simon Says Privitera e i collaboratori storici di Mangiaracina, tra cui Marco Romanelli e Francesco Vitaliti, che hanno dato un contributo significativo alla produzione e agli arrangiamenti del disco.

Con “Giorni Felici”, La Rappresentante di Lista si conferma una delle realtà più innovative e sensibili del panorama musicale italiano, pronta a far riflettere e sognare ancora una volta il suo pubblico.