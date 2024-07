Nike Swim: l’estate in movimento con stile e performance

La nuova collezione Nike Swim si distingue per le sue linee essenziali e l’inconfondibile stile Nike, caratterizzato da resistenza e libertà di movimento. Grazie a tessuti all’avanguardia, che garantiscono comfort e performance impeccabili, ogni capo è studiato per accompagnare gli sportivi in ogni attività acquatica.

Disponibile in una vasta gamma di modelli per uomo, donna e bambino, la collezione include slip, parigamba, pantaloncini, costumi interi e bikini, disponibili in diversi stili e colorazioni per rispondere ai gusti di tutti. Oltre ai costumi, la linea comprende anche una serie di accessori indispensabili per il nuoto: cuffie, occhialini e molto altro.