Norwegian Cruise Line svela Great Tides Waterpark: nuova attrazione a Great Stirrup Cay

Norwegian Cruise Line annuncia l'arrivo di Great Tides Waterpark, una delle più grandi novità turistiche dei Caraibi, pronta a ridefinire l'esperienza dell'intrattenimento sull'isola privata Great Stirrup Cay alle Bahamas. Inaugurato ufficialmente il 4 settembre 2026, il parco acquatico rappresenterà la più vasta e ambiziosa attrazione mai realizzata dalla compagnia, con ben 19 scivoli, un fiume sinuoso, le prime piattaforme di salto dalla scogliera nei Caraibi e un'area giochi pensata interamente per i più piccoli.

Situato su una superficie di circa 24.300 metri quadrati, Great Tides Waterpark offrirà divertimento per tutte le età: attrazioni adrenaliniche come Breakwater Blasters, i gemelli Master Blaster che spingeranno i gommoni su ripide discese e curve, si affiancheranno a esperienze familiari come Splash Cay. Tra i simboli del parco spiccheranno Tidal Tower e Cliffside Cove, dove sarà possibile cimentarsi nei salti dalla scogliera più alti di tutta l'area caraibica.

The Wandering River sarà il primo tunnel immersivo acquatico della categoria, mentre The Great Slide sarà lo scivolo corporeo progettato per quattro persone, unico nei Caraibi. L'offerta gastronomica sarà altrettanto ricca e innovativa: LOW TIDE SMOKE proporrà barbecue tradizionale in stile comfort food, CATCH OF THE CAY piatti di pesce premium e TIDAL TREATS dessert artigianali perfetti per giornate di sole sull'isola. Il Tropical Fish-Shaped Waffle Cone promette di conquistare adulti e bambini con la sua creatività. Saranno inoltre presenti opzioni a buffet gratuite all'interno del parco.

Per essere ancora più accessibile ed efficiente, Great Stirrup Cay ha ora un nuovo molo con due punti di attracco, pensato per rendere più semplice l'accesso all'isola e sfruttare al massimo il tempo disponibile per le attività. Le possibilità di personalizzazione saranno molte: cabine private per gruppi fino a sei persone, spazi riservati esclusivamente agli adulti con il nuovo Vibe Shore Club dotato di lettini premium e bar privato, così come l'esclusiva oasi di Silver Cove con ville climatizzate, piscina a sfioro e spa frontemare.

Per chi invece preferisce rilassarsi tra un'emozione e l'altra, dispone dei nuovi bar tematici distribuiti nell'area. Il Grotto Bar, situato sotto The Great Slide, offre una vista privilegiata sui tuffi dalla scogliera, mentre il Floataway Bar permette di sorseggiare drink direttamente dal fiume senza uscire dall'acqua. Grazie al pacchetto Free at SeaTM di Norwegian Cruise Line, le bevande premium sono incluse anche durante la permanenza sull'isola.

A poco meno di un mese dall'apertura, la compagnia anticipa l'atmosfera di Great Tides Waterpark come una delle esperienze di destinazione più dinamiche dei Caraibi, accessibile esclusivamente viaggiando con noi, secondo le parole di Marc Kazlauskas, President di Norwegian Cruise Line. Dalle attrazioni adrenaliniche e dalle attività dedicate alle famiglie alle esperienze gastronomiche uniche e agli spazi pensati per il relax, Great Tides Waterpark mostrerà il design innovativo, la straordinaria portata e lo spirito d'avventura che attendono gli ospiti sull'isola. Insieme ai continui miglioramenti che stiamo apportando a Great Stirrup Cay, stiamo creando ancora più opportunità per consentire agli ospiti di vivere la propria giornata in paradiso senza compromessi. Questa splendida isola offre qualcosa sia ai bambini sia agli adulti, che siano alla ricerca di emozioni, di relax o semplicemente di un po' di entrambi.

Per vivere da protagonisti l'inaugurazione, sarà possibile prenotare il viaggio di sette notti a bordo di Norwegian Luna in partenza il 29 agosto 2026, con pass giornalieri per Great Tides Waterpark già acquistabili dagli utenti registrati. Successivamente, il parco rimarrà accessibile tutto l'anno con diversi itinerari, consolidando Great Stirrup Cay come una delle mete più esclusive dell'universo crocieristico caraibico.