Sayanbull e Sinomine, nasce il singolo urban Niente è per sempre: fuori il 7 agosto

Sayanbull e Sinomine pubblicano il nuovo singolo urban Niente è per sempre il 7 agosto, dalle sonorità latin e rap che esplora l'incertezza dei sentimenti.

Sayanbull e Sinomine uniscono le forze nel nuovo singolo Niente è per sempre, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 7 agosto. Il brano, distribuito da Altafonte Italia, rappresenta un incontro artistico potente tra due mondi differenti ma complementari. Sospeso tra sonorità urban contemporanee, influenze latin e unrap dall'impatto emotivo, il brano racconta le fragilità dei legami e l'incertezza emotiva della nuova generazione.

Niente è per sempre costruisce un racconto intenso in cui l'amore diventa terreno di contraddizioni e insicurezze: attrazione e distanza, bisogno di fiducia e paura di essere feriti si intrecciano in un equilibrio delicato. Le parole si caricano di peso e spesso incrinano anche i sentimenti più autentici, portando chi ascolta a riflettere sulle zone grigie dei rapporti umani.

Ho sempre pensato che le emozioni più difficili da raccontare fossero quelle che convivono con le loro contraddizioni. In Niente è per sempre non volevo parlare della fine di una storia, ma di quel momento in cui scegli se fidarti oppure costruire un muro per paura di soffrire ancora. È la fotografia di un amore che non cerca risposte definitive, ma racconta il momento in cui ci si rende conto che alcune persone, anche quando cambiano le circostanze, continuano a lasciare una traccia profonda. Collaborare con Sinomine mi ha arricchito artisticamente, abbiamo approcci diversi, ma proprio questa differenza ha dato equilibrio al brano, ha dichiarato Sayanbull.

La collaborazione tra i due artisti si fonda su una tensione autentica tra vulnerabilità e carattere. Le barre incisive di Sayanbull si intrecciano con le aperture melodiche di Sinomine, senza che nessuno rinunci alla propria cifra stilistica. Il risultato è un dialogo musicale in cui le differenze valorizzano l'identità di entrambi.

Sono sempre stato molto selettivo nelle collaborazioni e questa è la prima volta che lavoro con Sayanbull, ma fin dall'inizio ho percepito un feeling particolare sul brano. Siamo riusciti a entrare l'uno nel mondo dell'altro senza snaturarci, mantenendo entrambi la nostra identità e trovando un punto d'incontro naturale. Niente è per sempre parla di quella zona grigia che esiste tra il voler restare e il timore di farlo davvero. È un brano che nasce dalla tensione continua tra ciò che si prova e ciò che si sceglie di mostrare, ed è stato proprio questo a farmi capire che avevo qualcosa da aggiungere, perché è una storia nella quale, in qualche modo, mi sono riconosciuto anch'io, ha commentato Sinomine.

Il videoclip ufficiale di Niente è per sempre sarà disponibile su YouTube dalle ore 14.00 del 7 agosto, per la regia di Mattia di Tella (Red Lab Agency).

Sayanbull, attivo dal 2018 e noto per successi come Via Libetta (14 milioni di stream su Spotify), ha consolidato la sua carriera tra collettivi e collaborazioni con nomi di punta della scena urban italiana fino al debutto da solista con l'album La voce della gente e ora con il nuovo singolo con Sinomine. Quest'ultimo, rapper e songwriter campano, porta nel progetto Sinomine (dal latino sine nomine, senza nome) un'identità urban-pop costruita su autenticità e scrittura emotiva, con milioni di stream e visualizzazioni online e canzoni già nella Viral 50 Italia su Spotify e nella Generazione Z.

Niente è per sempre si propone così come la colonna sonora perfetta per chi si riconosce nelle sfide e nelle fragilità emotive della generazione contemporanea.