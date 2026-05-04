Rosa Elettrica: il nuovo thriller Sky Original con Maria Chiara Giannetta dal 8 maggio

Rosa Elettrica, la nuova serie Sky Original con Maria Chiara Giannetta, arriva l'8 maggio su Sky e NOW. Un thriller avvincente tra fuga, azione e scelte morali.

Debutta l'8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie Sky Original, Rosa Elettrica, che vede protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di un'agente sotto copertura costretta a scelte che travalicano i limiti della legalità.

La serie, prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo, è ispirata liberamente al romanzo bestseller di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Palermo. Il racconto si sviluppa lungo sei episodi, proponendo un intenso thriller on-the-run che accompagna i protagonisti in una fuga attraverso l'Italia dove nulla è come sembra.

Al centro della storia c'è Rosa, giovane agente incaricata di proteggere Cocìss, baby boss camorrista pronto a collaborare con la giustizia. Quando si rende conto che l'operazione nasconde risvolti oscuri, Rosa decide di rompere ogni regola e fuggire insieme al pericoloso testimone, diventando così lei stessa un bersaglio, costretta a non fidarsi più di nessuno - nemmeno delle istituzioni che dovrebbero proteggerla.

Nel ruolo principale, Maria Chiara Giannetta, già apprezzata in Blanca e Don Matteo, affianca il co-protagonista Francesco Di Napoli, interprete del giovane boss Cocìss. Il cast include anche Elena Lietti nelle vesti del vicequestore Antonella Reja, Antonia Truppo nei panni della spietata Nunzia Serafino detta Mamma Camorra, Pasquale Esposito nel ruolo del boss latitante Saro Incantalupo, Federico Tocci come fedele collega di Rosa e Francesco Foti nella parte del procuratore napoletano Paolo D'Intrò.

Il soggetto di serie nasce dalla collaborazione tra Giordana Mari, Giampaolo Simi e Vittorino Testa, con la sceneggiatura firmata da una writers' room tutta al femminile. A capo del team, la head-writer Giordana Mari, che coinvolge Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

Il racconto mescola tensione, azione e un'indagine psicologica sui personaggi, come suggerisce la frase simbolo della serie: In comune hanno solo i nemici che li inseguono. Fuggiranno insieme in un folle viaggio attraverso l'Italia, fino a scoprire che il nemico più grande è dentro di loro.

Alla presentazione stampa hanno preso parte i protagonisti Maria Chiara Giannetta, Francesco Di Napoli ed Elena Lietti, il regista Davide Marengo, la head-writer Giordana Mari, Nils Hartmann (Sky Studios Italia) e Rosario Rinaldo (Cross Productions).

La serie esordirà con i primi due episodi su Sky Atlantic dall'8 maggio e proseguirà ogni venerdì con due episodi a settimana fino al 22 maggio. Gli abbonati Sky da più di tre anni potranno vedere gli episodi in anteprima on demand ogni martedì tramite il servizio Primissime di Sky Extra.