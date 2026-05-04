A Quarta Repubblica il caso Minetti e le nuove immagini da Crans-Montana

Grande attenzione nella prossima puntata di Quarta Repubblica, che andrà in onda questa sera in prima serata su Retequattro, al caso Nicole Minetti. L'ex consigliera regionale torna infatti al centro del dibattito politico dopo aver beneficiato della grazia per motivi umanitari collegati all'adozione di un bambino malato in Uruguay. Un provvedimento che ha acceso lo scontro tra le principali forze politiche, spingendo i commentatori a interrogarsi su implicazioni etiche e giudiziarie.



Non si limiterà però a Minetti la serata condotta da Nicola Porro. Ampio spazio sarà dedicato anche all'inchiesta su Crans-Montana, con la messa in onda di immagini inedite riguardanti Jessica Moretti. Dopo una lunga assenza dalle scene, Moretti è stata intercettata dagli inviati del programma, offrendo nuovi spunti di riflessione su uno dei casi più discussi del momento.



In chiusura, verranno forniti gli ultimi aggiornamenti sull'inchiesta Garlasco, a conferma dell'attenzione che il talk riserva ai principali fatti di cronaca e attualità.



Tra gli ospiti in studio e in collegamento sono attesi Alessandro Sallusti, Giorgio Mulè, Stefano Cappellini, Rita Cavallaro, Filippo Lombardi, l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, Armando Palmegiani, Pasquale Linarello, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani. Il confronto promette di essere acceso e ricco di contributi da parte di figure di primo piano dell'informazione e della politica.