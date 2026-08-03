One Piece arriva a LEGOLAND Water Park Gardaland con una scultura di Laboon in LEGO

L'universo di One Piece conquista LEGOLAND Water Park Gardaland grazie a una straordinaria installazione pensata per i fan del celebre manga di Eiichiro Oda. Da oggi, i visitatori del parco saranno accolti da Laboon, l'iconica balena della saga, riprodotta in scala grazie a oltre 25.000 mattoncini LEGO. La scultura, alta più di 2 metri e con un peso che si aggira intorno ai 300 chilogrammi, è un'opera unica firmata da Riccardo Zangelmi, l'unico LEGO Certified Professional in Italia.

La creazione di Laboon ha richiesto circa 100 ore di lavoro, unendo tecnica, passione e creatività per realizzare una figura capace di emozionare grandi e piccoli. Questa scultura diventa non solo un omaggio a uno dei fenomeni pop più amati a livello mondiale, ma anche una vera e propria attrazione capace di coinvolgere generazioni diverse. One Piece è oggi uno dei fenomeni della cultura pop più longevi e amati, capace di conquistare generazioni diverse e di trasformarsi in un'esperienza che va ben oltre lo schermo.

L'installazione resterà visibile fino al 30 agosto e potrà essere ammirata ogni lunedì e martedì del mese, oltre ai giorni di sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle 11.00 alle 19.00. La presenza della scultura arricchisce ulteriormente l'esperienza di LEGOLAND Water Park Gardaland, che si conferma come l'unico parco acquatico a tema LEGO in Italia e pioniere in Europa.

I fan di One Piece e gli appassionati dei mattoncini LEGO avranno quindi l'occasione speciale di vivere l'emozione di un incontro unico tra due mondi iconici, con la possibilità di fotografare da vicino un capolavoro di ingegneria creativa e immergersi nell'immaginario della saga più amata degli ultimi decenni.