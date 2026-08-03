Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage: solo 99 esemplari per celebrare un'icona

Lamborghini celebra il sessantesimo anniversario della leggendaria Miura con una serie speciale estremamente limitata: la Revuelto Miura 60° Homage, prodotta in soli 99 esemplari e presentata in anteprima mondiale alla Lamborghini Lounge Monterey durante la Monterey Car Week.

La Miura, svelata nel 1966, è considerata la prima vera supercar del mondo. Un'icona del design e della performance, nella sua versione più potente raggiungeva i 385 CV e superava i 290 km/h, segnando nuovi standard nei veicoli ad alte prestazioni. La sua estetica rivoluzionaria e i dettagli inconfondibili l'hanno consacrata come simbolo indelebile della cultura automobilistica degli anni Sessanta.

La Revuelto Miura 60° Homage riprende i codici stilistici che resero celebre la Miura, reinterpretandoli sulla base della moderna supersportiva HPEV (High Performance Electric Vehicle) di Sant'Agata Bolognese. "Con la Revuelto Miura 60° Homage abbiamo voluto creare una serie speciale in grado di celebrare una pietra miliare della nostra storia attraverso un'interpretazione esclusiva della nostra V12 HPEV super sportiva," ha sottolineato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. "L'unione di livree ispirate all'heritage, dettagli esclusivi Ad Personam e una produzione limitata a soli 99 esemplari esprime il legame tra la nostra eredità e le possibilità di personalizzazione quasi illimitate che definiscono Lamborghini. Per i nostri collezionisti e clienti, l'esclusività significa autenticità, rarità e valore emozionale duraturo: la Revuelto Miura 60° Homage è stata creata proprio con questa filosofia."

Nove le tinte proposte per la carrozzeria, tutte richiamanti i colori storici della Miura: Rosso Arancio, Arancio, Giallo, Verde Scandal, Verde Metallic, Blu Tahiti, Blu Notte, Nero Noctis e Bianco Monocerus. Il look esterno si distingue per due livree dedicate che richiamano i contrasti cromatici tipici delle Miura d'epoca: si può scegliere tra la livrea Oro Elios abbinata a cerchi Altanero Shiny Gold oppure la Grigio Nimbus con cerchi Altanero Matt Titanium Diamond. In entrambi i casi, i dettagli celebrano le combinazioni che hanno reso mitica la Miura nel panorama automobilistico della seconda metà del Novecento.

L'estetica esterna è completata dal logo dedicato Miura 60, posto sopra la scritta Revuelto sulla minigonna vicino al passaruota posteriore, e dal logo Lamborghini nero lucido posteriore, in omaggio a una peculiarità dell'originale Miura. Completano il quadro le pinze freno nere lucide e i terminali di scarico neri opachi.

L'abitacolo richiama lo stile intramontabile della Miura. I sedili, trattati con la finitura Classica Trim, reinterpretano il motivo "cannelloni" che caratterizzava il modello storico. La pelle si estende sul tunnel centrale, sui pannelli porta e sulla paratia posteriore che separa l'abitacolo dal vano motore. Tra i due sedili spicca l'esclusivo ricamo "Miura 60", ulteriore segno distintivo della serie limitata.

I possessori di esemplari storici potranno anche richiedere, tramite il programma Ad Personam, la riproduzione fedele delle loro combinazioni cromatiche originali nel caso differiscano dalle nove proposte. Ogni unità della Revuelto Miura 60° Homage viene identificata da una piastra in fibra di carbonio sul lato guida con la dicitura "Miura 60° - Serie Speciale 1 di 99", a sottolineare l'esclusività di ogni auto.

Sul fronte tecnico, la Revuelto conferma la leadership di Lamborghini nella categoria grazie alla combinazione tra il V12 aspirato e il powertrain ibrido, per complessivi 1.015 CV e 807 Nm. Questo permette numeri di riferimento: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima superiore ai 350 km/h.

Fondata nel 1963 a Sant'Agata Bolognese, Automobili Lamborghini è sinonimo di eccellenza tra le supersportive di lusso. Il marchio italiano, da sempre legato a valori come innovazione tecnologica, artigianalità e passione, propone una gamma completamente ibrida, con la Revuelto come prima HPEV V12, la Urus SE come primo Super SUV ibrido plug-in e la Temerario, nuova capofila HPEV V8. Ognuna di queste famiglie si distingue per versioni estreme e per l'ampiezza delle possibilità di personalizzazione, elemento chiave del successo Lamborghini nel processo di reinterpretazione del proprio heritage.

La Revuelto Miura 60° Homage si candida così a diventare un nuovo oggetto del desiderio per i collezionisti più raffinati, fondendo passato e futuro del marchio attraverso tecnologia all'avanguardia e richiami stilistici senza tempo.