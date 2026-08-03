Italia 1 lancia Yoga Radio Estate: musica live da Riccione con Noemi ed Enrico Papi

Dal 4 agosto su Italia 1 debutta Yoga Radio Estate: Noemi ed Enrico Papi guidano artisti come Tommaso Paradiso, Michielin, Le Vibrazioni e Gabbani.

L'estate musicale di Italia 1 si arricchisce di un nuovo evento: dal 4 agosto arriva "Yoga Radio Estate", il live show prodotto da Radio Bruno e trasmesso in prima serata.

La kermesse, ambientata nelle suggestive piazze dell'Emilia-Romagna, sarà guidata da una coppia inedita e carismatica: Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, pronti ad accompagnare i telespettatori in uno spettacolo fatto di musica e racconti unici. L'atmosfera delle serate promette di trasformare piazzale Roma a Riccione in un palcoscenico imperdibile per gli appassionati.

Tra i protagonisti della prima puntata figurano alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana: Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani, Levante, Serena Brancale, Leo Gassmann, Tredici Pietro, Michele Bravi e Shade. A questi si aggiungono Aiello, Kamrad, Bambole di Pezza, Gard, Angie, Delia ed Eddie Brock, per una line-up capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Prosegue l'estate in musica targata Mediaset. Da martedì 4 agosto, in prima serata su Italia 1, al via "Yoga Radio Estate" il format live prodotto da Radio Bruno.

L'appuntamento con "Yoga Radio Estate" rappresenta l'incontro tra le voci più apprezzate del panorama musicale nazionale e il pubblico delle piazze più celebri dell'Emilia-Romagna, in un viaggio tra suoni, emozioni e performance dal vivo. Un format che promette energia, sorrisi e grandi canzoni, ideale per accompagnare le sere d'estate degli spettatori italiani.