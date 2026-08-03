L'Odissea di Ulisse torna in TV: la celebre miniserie evento su Iris dopo dieci anni

Il mito di Ulisse torna protagonista sul piccolo schermo: dopo oltre dieci anni di assenza, la leggendaria miniserie L'Odissea verrà trasmessa in prima serata su Iris (canale 22) martedì 4 agosto. L'attesissimo ritorno rappresenta un evento televisivo di grande richiamo, sostenuto dal successo cinematografico dell'ultimo colossal Odissea firmato da Christopher Nolan.

La miniserie, diretta dal maestro Andrej Končalovskij e prodotta dal premio Oscar Francis Ford Coppola, ha conquistato pubblico e critica sin dalla sua uscita nel 1997. A rendere unico questo adattamento televisivo sono le interpretazioni magistrali di Armand Assante nei panni di Ulisse, Greta Scacchi nel ruolo di Penelope e Isabella Rossellini come solenne dea Atena. Due puntate, per una durata complessiva di 171 minuti, trasporteranno gli spettatori in una vera maratona epica.

Si tratta di un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati del poema omerico, che potranno rivivere l'incredibile viaggio di ritorno di Ulisse a Itaca da una prospettiva nuova e coinvolgente. Nel cast, diversi volti iconici della scena internazionale contribuiscono a restituire la grandezza e la profondità dei personaggi classici.

La miniserie, rimasta lontana dalle reti televisive italiane per oltre dieci anni, torna quindi a emozionare un nuovo pubblico e a celebrare una delle storie più amate della letteratura mondiale. L'appuntamento è fissato per le ore 21: una notte di avventura, passione e mito.