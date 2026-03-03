Connect with us

Papà Pig corre la Maratona di Londra per la Giornata Mondiale dell’Udito

Dalle pozzanghere di fango alle strade di Londra: Papà Pig sarà protagonista di un’iniziativa unica nella TCS London Marathon 2026, correndo per sostenere la National Deaf Children’s Society in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito. Un gesto simbolico e solidale che unisce il mondo dell’animazione e quello della realtà per sensibilizzare il pubblico sul tema della sordità infantile.

L’edizione 2026 della Giornata Mondiale dell’Udito, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, porta con sé il messaggio “Rendiamo la cura dell’udito e delle orecchie una realtà per tutti”. Quest’anno la ricorrenza si intreccia con la nuova stagione della celebre serie animata *Peppa Pig*, in cui il piccolo George scopre di avere una perdita parziale dell’udito. Un episodio che affronta con delicatezza un tema reale, rappresentando milioni di bambini e promuovendo l’inclusione.

L’iniziativa intende rendere visibile una condizione che interessa oltre 90 milioni di giovani tra i 5 e i 19 anni. Per amplificare il messaggio, Hasbro ha scelto di far correre Papà Pig nella celebre maratona londinese del 26 aprile 2026: un evento che si svolgerà in una doppia dimensione, reale e animata. Il simpatico papà dei cartoni, celebre per i suoi stivali di gomma e la sua risata contagiosa, cambierà look per un giorno, indossando un costume da maratoneta e trasformando la corsa più iconica del Regno Unito in una piattaforma di sensibilizzazione globale.

L’obiettivo è raccogliere 54.000 sterline per sostenere i programmi della National Deaf Children’s Society a favore dei bambini con perdita uditiva. Questi fondi contribuiranno a garantire supporto pratico, consulenza e campagne di informazione per famiglie e scuole.

L’entusiasmo per il progetto è condiviso da tutti i partner coinvolti. “Un enorme ringraziamento a Papà Pig che affronterà la Maratona di Londra per sostenere i bambini sordi come George! Siamo incredibilmente grati a tutti i nostri corridori, la cui dedizione traspare da ogni singola ora di allenamento che permette di raccogliere fondi. Ogni centesimo raccolto ci aiuta a garantire il nostro supporto a un numero sempre maggiore di bambini e di famiglie, sia che si tratti di fornire una guida individuale attraverso la nostra Helpline, sia di realizzare campagne per un cambiamento duraturo o di offrire supporto locale specializzato”, ha dichiarato George Crockford, CEO della National Deaf Children’s Society.

Anche Hasbro ha espresso la propria soddisfazione per l’iniziativa. “Siamo orgogliosi che Papà Pig corra la TCS London Marathon a sostegno della National Deaf Children’s Society, raccogliendo fondi vitali e sensibilizzando l’opinione pubblica sui bambini con perdita uditiva e sulle loro famiglie. Sarà affiancato da oltre 50 corridori della National Deaf Children’s Society, inclusi altri genitori di bambini con perdita dell’udito. Papà Pig si è anche allenato con un celebre coach che sarà presto rivelato”, ha commentato Ruedilyn Cox, Direttore del Global Franchise Strategy & Management Preschool di Hasbro.

L’iniziativa rappresenta un ponte tra intrattenimento e responsabilità sociale: una maratona che non è solo sport, ma anche empatia e rappresentazione. Attraverso il linguaggio universale dell’animazione e lo spirito della corsa, Papà Pig si fa portavoce di un messaggio di speranza, ricordando che ogni bambino, indipendentemente dalle proprie difficoltà, merita di sentirsi parte del mondo.

Un evento che promette di unire famiglie, spettatori e sostenitori in una grande corsa collettiva verso l’inclusione e la consapevolezza.

