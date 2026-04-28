PDPAOLA celebra la Festa della Mamma con una collezione gioiello madre-figlia

PDPAOLA rende omaggio alla Festa della Mamma con una collezione inedita nata dalla collaborazione tra la fondatrice, Paola Sasplugas, e sua figlia, trasformando un semplice atto quotidiano in arte da indossare. La nuova campagna è un racconto intimo che porta la creatività familiare al centro dell'identità del brand, offrendo una prospettiva personale sulla maternità e l'ispirazione condivisa tra generazioni.

Cuore della collezione sono i nuovi charm, disegnati direttamente dai tratti spontanei dell'infanzia. Questi gioielli reinterpretano momenti di complicità madre-figlia, traducendo il rito di disegnare insieme in oggetti preziosi che conservano una sfumatura nostalgica e vintage. La collaborazione nasce naturalmente dal rito di disegnare insieme; un riflesso di come l'amore nutra la creatività. In questa narrativa i ruoli sfumano: la bambina assume la direzione del processo creativo e la madre diventa un'apprendista curiosa.

Ogni creazione è il risultato di un viaggio emotivo, in cui il gioco infantile si trasforma in un gioiello dal design sofisticato e destinato a durare. I charm, caratterizzati dalla loro natura ludica e artigianale, rappresentano veri e propri emblemi permanenti che racchiudono una storia personale.

La collezione per la Festa della Mamma abbraccia l'universo PDPAOLA e celebra il legame madre-figlia in tutte le sue forme. Nella selezione spiccano anche nuove iniziali in formato charm, pensate come regali profondamente personali e versatili. Ad arricchire la proposta, si aggiungono i pezzi signature e quelli di alta gioielleria, per soddisfare ogni stile e ogni mamma. Dal minimalismo degli essenziali al lusso dell'oro 18K e dei diamanti coltivati in laboratorio, lo stile PDPAOLA si conferma un incontro perfetto tra eleganza naturale e sofisticatezza contemporanea.

I nuovi gioielli rappresentano non solo un pensiero prezioso, ma una celebrazione della creatività e del legame unico che unisce madri e figlie, trasformando momenti fugaci in ricordi da custodire per sempre.