Pippo Pollina torna in Italia con il tour 2026: cinque date tra musica e solidarietà

Pippo Pollina porta in Italia il suo tour 2026 con cinque concerti tra Firenze, Milano, Roma, Bologna e Bergamo, unendo musica d'autore e beneficenza.

Pippo Pollina torna in Italia con il suo tour europeo La vita è bella così com'è, dopo i recenti successi nelle principali città di Germania, Austria e Svizzera. Sono cinque le date italiane previste per il 2026, che offriranno al pubblico non solo la raffinata canzone d'autore del cantautore siciliano, ma anche un importante impegno sociale. Il ricavato dei concerti sarà devoluto a ONG e realtà impegnate nel sociale sul territorio nazionale, con attenzione particolare alle associazioni locali di ogni città toccata dal tour.

Gli appuntamenti in programma sono: 28 aprile al Teatro di Fiesole (Firenze), 30 aprile al Teatro LaBolla di Bollate (Milano), 2 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, 3 maggio all'Oratorio San Filippo Neri di Bologna e 4 maggio al Teatro Sociale di Bergamo. Ogni data avrà una finalità benefica specifica, confermando lo spirito di solidarietà che accompagna Pollina da sempre.

Sul palco, insieme a Pippo Pollina alla voce, chitarra e pianoforte, ci saranno Roberto Petroli (clarinetto e sax), Cecile Grüebler (violoncello), Gionata Calaprisca (percussioni) ed Elisa Sandrini (pianoforte, fisarmonica e voce). Il pubblico potrà ascoltare i brani più celebri del cantautore e nuove canzoni tratte dal recente album Fra guerra e pace, pubblicato da Jazzhaus Records in collaborazione con Storiedinote.

Le associazioni beneficiarie delle varie serate sono state selezionate con cura: a Firenze il ricavato andrà a favore dell'Associazione Pantagruel ODV, attiva nella tutela dei diritti dei detenuti. A Milano-Bollate si sosterrà l'ASD Polisportiva Cassina Nuova con i progetti Calcio Integra e Teatro Revoluscion, dedicati all'integrazione sociale attraverso sport e teatro. Il concerto di Bologna contribuirà alle cucine popolari grazie alla collaborazione con l'Oratorio San Filippo Neri. Infine, la serata di Bergamo supporterà il Centro Spazio Autismo, che si occupa di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Pippo Pollina si conferma una delle voci più originali e riconosciute della canzone d'autore italiana in Europa. Nato a Palermo, ha iniziato il suo percorso artistico tra musica e attivismo sociale, prima con il gruppo Agricantus e poi come collaboratore del mensile antimafia I Siciliani. Nel 1985 intraprende un viaggio attraverso l'Europa, suonando ovunque sia possibile e dando inizio a una carriera internazionale che lo porterà su alcuni dei palcoscenici più importanti, dall'Arena di Verona all'Hallenstadion di Zurigo.

Nel corso degli anni, Pollina ha collaborato con giganti della musica come Franco Battiato, Nada, Inti-Illimani, Konstantin Wecker e Georges Moustaki. Ha ricevuto premi come il Premio Lunezia, il Premio della Critica del MEI, il Kleinkunstpreis svizzero, il Premio Musica e Cultura in memoria di Peppino Impastato e il Premio Pino Puglisi a Palermo.

La vita è bella così com'è tour 2026 promette quindi non solo serate di grande musica d'autore, ma anche un messaggio concreto di impegno civile e solidarietà, offrendo al pubblico l'opportunità di sostenere progetti a favore delle comunità locali.