Pirelli Design porta Kutyna e LaFlaminia brandizzate alla Milano Design Week 2026

Pirelli Design debutta alla Milano Design Week 2026 con le versioni brandizzate della sedia Kutyna e della lampada LaFlaminia, firmate da Archi.mo.ra, reinterpretando il design Made in Italy in chiave contemporanea.



Frutto della collaborazione con lo studio romano guidato da Pier Paolo Rauco, le nuove creazioni si presentano come elementi d'arredo nati dalla ricerca dell'italianità, della cura dei dettagli e della capacità di dare nuova vita al passato. Kutyna si distingue come sedia telescopica a scomparsa, ispirata ai bicchieri degli anni 60-80, capace di trasformarsi in coffee table o sgabello grazie a un sofisticato sistema meccanico che garantisce stabilità e sicurezza. Ogni componente è montato a mano e la finitura in policarbonato trasparente, con dettagli in tubolare cromato e una variante a LED, sottolinea il connubio tra tecnologia e artigianato.



Seguendo la stessa filosofia, LaFlaminia è una lampada regolabile in altezza, dotata dell'innovativo sistema telescopico brevettato che consente di modificare forma, luce e diffusione secondo le esigenze degli ambienti.



Le versioni Pirelli si arricchiscono di dettagli esclusivi: base e top gommati, logo parentesi grigio, cuscino con profilo giallo e coperchio di ricarica per LED contrassegnato dal celebre logo P lunga. Queste edizioni speciali saranno protagoniste di un evento Fuorisalone il 23 aprile presso il Bulgari Hotel e resteranno visibili per tutta la Design Week nelle vetrine COIN di Corso Vercelli, nel punto vendita di Piazza Cinque Giornate e nel temporary store di Brera.



Dalla settimana di luglio sarà possibile acquistare questi prodotti sia sul sito ufficiale Kutyna sia nei principali department store COIN.



Alla Milano Design Week, Pirelli Design rafforza anche le sue partnership attraverso esposizioni e installazioni luminose diffuse in tutta la città. Nello showroom Interni di Via Turati sono presenti tra gli altri la Ciclotte Exercise Bike, il calciobalilla di lusso Cristallino Teckell e lo speaker bluetooth iXOOST Pirelli P Zero Sound. Tutti questi prodotti si distinguono per elementi grafici e cromatici ispirati al motorsport e ai leggendari pneumatici di Formula 1, celebrando l'heritage sportivo del marchio.



Infine, i ledwall posizionati in varie zone di Milano raffigurano il PIRELLI 47, maxi-rib icona della lunga collaborazione tra Pirelli e Sacs Tecnorib.

