Porsche 911 Challenge: la nuova porta d'ingresso alle corse GT basata sulla GT3

Porsche amplia la gamma Motorsport con la nuova 911 Challenge, una vettura da competizione che nasce dall'apprezzata 911 GT3 di serie, offrendo una soluzione ideale per chi desidera avvicinarsi alle corse GT senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni tipiche della casa di Stoccarda.

La 911 Challenge rappresenta il nuovo modello d'ingresso nella storica famiglia di auto da gara Porsche, completando la linea di vetture GT basate su 911. Diversamente dalla Cup da gara, la Challenge incorpora ampie tecnologie della GT3 stradale, come il cambio PDK a sette rapporti, il volante GT3 RS con funzioni racing avanzate e l'aria condizionata. La presenza di sistemi di assistenza regolabili, tra cui ABS, controllo trazione e ESC, semplifica l'accesso alle competizioni anche ai neofiti, senza penalizzare i piloti più esperti grazie al sistema di dinamica di guida variabile e al PTV+ regolabile su più livelli.

Il cuore della 911 Challenge è un motore boxer sei cilindri 4.0 litri da 379 kW (515 CV) capace di toccare i 9.000 giri/minuto, unito a un cambio PDK a doppia frizione con comandi al volante. Il telaio sfrutta ammortizzatori e componenti racing simili alla 911 Cup, barra antirollio regolabile e pneumatici slick da 18 pollici montati su cerchi a cinque fori. L'impianto frenante prevede dischi in acciaio da 380 mm su entrambi gli assi, mutuati dalla 911 GT4 R, garanzia di prestazioni costanti in pista.

La carrozzeria ricalca quella della GT3, comprensiva di sistema di sollevamento pneumatico a tre martinetti e fari post-pioggia FIA. L'essenzialità domina l'abitacolo: via materiali fonoassorbenti e tappezzeria, spazio invece a una gabbia di sicurezza saldata, sedile racing con cintura a sei punti, serbatoio FT3 da 110 litri, impianto antincendio e alettone posteriore regolabile su quattro posizioni. La 911 Challenge è concepita solo per l'uso in pista, senza omologazione stradale, e rispetta i più alti standard di sicurezza.

"Fin dal loro lancio, i modelli GT3 hanno caratterizzato l'identità di Porsche come casa automobilistica specializzata in auto sportive, forse più di qualsiasi altra gamma di modelli. Sono stati ideati e sviluppati in stretta collaborazione con il mondo delle corse", afferma Thomas Laudenbach, Vice President di Porsche Motorsport. "Con la 911 Challenge, questa tradizione si arricchisce di un modello che consente a nuove fasce di clientela di provare l'emozione delle corse al volante di una 911".

Michael Dreiser, responsabile Vendite di Porsche Motorsport, sottolinea: "La 911 Challenge porta l'esperienza di guida della 911 GT3 per uso stradale nel mondo dell'automobilismo amatoriale, in modo più diretto che mai. I piloti possono acquisire dimestichezza con l'auto senza dover affrontare una lunga formazione e percorrere i loro primi chilometri in pista a bordo di una vettura dal design familiare. Stiamo seguendo un principio che risale agli anni '60: ai nostri clienti viene consegnata un'auto pronta per scendere in pista, completa di tecnologia di sicurezza da competizione, sistema di acquisizione dei dati, assistenza per i ricambi e documentazione tecnica".

La nuova gerarchia delle Porsche da corsa si fonda ora completamente sulla 911. La 911 Challenge prende il posto della famiglia Cayman Clubsport come auto d'ingresso nelle serie monomarca Porsche, ideale tanto per principianti quanto per professionisti. Le altre GT3 R, GT4 R e Cup completano l'offerta, coprendo rispettivamente il mondo GT3, il segmento GT4 e le più prestigiose serie one-make internazionali ed endurance. Prestazioni, versatilità e una tradizione vincente fanno delle nuove Porsche 911 il riferimento assoluto per chi vuole vivere la pista senza compromessi.