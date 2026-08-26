Genesis GV60, il viaggio elettrico sulle Alpi tra Golf, innovazione e autonomia record

Genesis GV60 sfida la montagna con oltre 500 km di autonomia, tecnologie avanzate e un itinerario estivo tra Bormio e Livigno.

Viaggiare nell'Alta Valtellina a bordo di Genesis GV60 significa riscrivere il concetto di mobilità elettrica senza compromessi, esplorando le meraviglie alpine da Bormio a Livigno con comfort e autonomia di riferimento.

Il C-SUV 100% elettrico della gamma Genesis offre oltre 500 km di autonomia nel ciclo WLTP e una dotazione tecnologica di assoluto rilievo, con la Sospensione Predittiva Intelligente che assicura comfort e postura impeccabile anche sui percorsi di montagna più impegnativi. La trazione integrale e l'Assist in salita di serie permettono di affrontare le pendenze senza fatica, mentre sistemi come Cruise Control Adattivo, Limitatore Intelligente della Velocità e Mantenimento Attivo della Corsia alleggeriscono la guida lungo le tortuose strade alpine.

Il viaggio proposto da Genesis segue un itinerario estivo esclusivo, con partenza da Milano e tappe tra i paesaggi suggestivi della Valtellina, il Golf di Bormio e i grandi passi alpini. A Bormio, dopo una salita tra vigneti e le rive del Lago di Como, la GV60 arriva senza necessità di ricarica intermedia, con spazio a sufficienza per golf e attrezzatura sportiva grazie al bagagliaio da 680 litri.

Sul green del Bormio Golf, riconosciuto tra i migliori percorsi di montagna d'Italia, tecnologia e passione sportiva si incontrano. Il supporto di Genesis al circuito federale italiano si traduce anche in partnership ufficiale dei Campionati Nazionali e Internazionali Amateur dal 2026, a testimonianza di un impegno per la mobilità degli eventi e del territorio.

L'esperienza continua tra i tornanti di Fraele verso i Laghi di Cancano e il Forte Venini di Oga, dove la funzione Vehicle-to-Load consente di alimentare dispositivi elettronici anche nelle zone più remote, mentre il tetto panoramico regala visuali spettacolari sul paesaggio alpino. Sui tornanti del Passo del Foscagno e le discese verso Livigno, i sistemi di assistenza al parcheggio e l'Head-up Display ottimizzano sicurezza e comfort anche sulle strade più impegnative. Il recupero di energia in discesa garantisce chilometri aggiuntivi all'autonomia ed è supportato da una ricarica ultra-rapida dal 10 all'80% in circa 18 minuti su colonnine ad alta potenza.

Genesis GV60 rappresenta l'approdo di una nuova filosofia di viaggio, dove la tecnologia innova senza tradire il piacere della scoperta. All'interno spiccano materiali selezionati, display OLED da 27 pollici integrato per infotainment e guida, sedili anteriori riscaldati e ventilati, volate riscaldato, audio Bang & Olufsen e funzioni di memoria e massaggio per il conducente. Una vettura pensata anche per lo stile di vita attivo, con connessione e comfort di livello superiore sia d'estate che d'inverno.

La gamma Genesis offre in Italia, dal gennaio 2026, tre modelli completamente elettrici: GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80, con la nuova strategia commerciale che prevede ancor più flessibilità attraverso finanziamenti e noleggio a partire da 399 euro al mese. Il primo showroom italiano è stato inaugurato a Padova e una nuova apertura è prevista a Roma. Accanto a questi, arriverà anche la performante GV60 Magma, primo modello ad alte prestazioni del brand.

GV60 dimostra sulle strade alpine che la mobilità elettrica non impone rinunce, nemmeno dove pendenze e distanze non perdonano. Per noi la tecnologia ha valore quando semplifica la vita di chi viaggia, ed è questo il significato che diamo all'ospitalità Son-nim. Portiamo in Italia questa convinzione, un territorio alla volta.

Genesis, fondata a Seul, conferma così la propria leadership nel settore delle auto elettriche premium portando su strada un connubio unico fra tecnologia, comfort e spirito sportivo, con un'offerta pensata per chi desidera vivere l'esperienza della montagna senza rinunciare a sostenibilità, autonomia e piacere di guida.