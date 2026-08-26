LG trasforma i TV in gallerie d'arte: le opere del Met arrivano in salotto

LG Electronics annuncia una collaborazione di prestigio con il Metropolitan Museum of Art di New York, portando per la prima volta 100 capolavori iconici direttamente nei salotti di tutto il mondo tramite l'app LG Gallery+. Quest'iniziativa consente di vivere l'arte in modo inedito, trasformando i TV LG in vere gallerie digitali dove selezionare e ammirare alcune delle opere più famose del Metropolitan, tra cui Natura morta con mele e un vaso di primule di Paul Cézanne, Sulla spiaggia e La famiglia Monet in giardino ad Argenteuil di Édouard Manet, Seki di Utagawa Hiroshige e Northeaster di Winslow Homer.

LG Gallery+ è un servizio disponibile sui TV con sistema operativo webOS 25 e successivi, offrendo accesso a oltre 5.000 opere d'arte internazionali, tra capolavori di Vincent van Gogh, Claude Monet, Georges Seurat. Gli utenti possono così personalizzare l'esperienza artistica, selezionando i propri quadri preferiti da mostrare in rotazione o creando percorsi tematici che riflettano stile personale, stati d'animo e passioni.

A rendere questa esperienza ancora più immersiva concorrono il design ultrasottile e le tecnologie d'immagine più avanzate dei nuovi TV LG. Il modello LG OLED evo AI W6, spesso solo 9 mm, si integra alla perfezione negli ambienti domestici creando l'effetto di avere i quadri direttamente sulla parete, mentre il modello LG OLED evo AI G6 con installazione a filo muro aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza al salotto. Esclusive tecnologie come Hyper Radiant Color Technology e Reflection Free Premium assicurano colori vibranti, neri profondi e una visione impeccabile anche in condizioni di forte luminosità, valorizzando ogni minima sfumatura delle opere.

Attraverso LG Gallery+, gli utenti possono selezionare le opere del Met che preferiscono e visualizzarle a rotazione, creando percorsi tematici che rispecchiano il loro stile personale, il loro stato d'animo e la loro passione per l'arte, ha dichiarato Josh Romm, Head of Global Licensing and Partnerships del Met. In linea con la missione del Met di condividere la ricchezza delle proprie collezioni con tutto il mondo, questa iniziativa offre alle persone l'opportunità di scoprire ed esplorare un universo di arte e cultura comodamente da casa.

Siamo orgogliosi di collaborare con uno dei musei più celebri al mondo per arricchire ulteriormente i contenuti disponibili su LG Gallery+. Oggi la magia del Met può essere vissuta comodamente da casa da persone di tutto il mondo. Con questa collaborazione, offriamo una nuova opportunità per entrare in contatto con la storia dell'arte e della cultura, stimolando al tempo stesso la creatività e la curiosità, ha aggiunto Chris Jo, Head of the webOS Platform Business Center della divisione LG Media Entertainment Solution.

LG Gallery+ continua così la propria espansione rendendo l'arte un'esperienza quotidiana, ispirando e regalando emozioni in ogni casa grazie alle potenzialità della tecnologia e alla bellezza dei grandi maestri.