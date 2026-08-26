OMODA 4 debutta in Europa alle finali VALORANT e arriva a settembre al Salone Auto Torino

Il nuovo crossover compatto OMODA 4 si prepara a conquistare l'Europa con una doppia anteprima molto attesa dagli appassionati di motori e di eSport. La vettura sarà protagonista assoluta dal 28 al 30 agosto all'Olimpic Arena di Barcellona, dove avverrà la prima esposizione pubblica europea in occasione delle Grand Finals del VALORANT Champions Tour EMEA, il principale circuito esport continentale. In questa cornice internazionale, OMODA, Global Principal Partner dell'evento, esporrà la OMODA 4 nell'area B Site del Fan Fest, accessibile gratuitamente ai visitatori.

Pochi giorni dopo, l'OMODA 4 farà il suo debutto ufficiale anche sul mercato italiano. L'appuntamento è fissato per l'11 settembre al Salone Auto Torino, manifestazione che si svolgerà fino al 13 settembre tra Piazza Castello e i Giardini Reali, con la partecipazione di oltre 40 marchi e test drive aperti al pubblico. In questa occasione, OMODA 4 si unirà alla gamma già presente in Italia, composta da OMODA 5 nelle versioni benzina, ibrida SHS-H ed elettrica, oltre ai nuovi modelli ibridi plug-in OMODA 7 SHS-P e OMODA 9 SHS-P.

L'evento di Barcellona offrirà ulteriore visibilità al brand con iniziative dedicate. Oltre all'esposizione statica, alcune OMODA 5 saranno a disposizione come vetture ufficiali per il trasporto dei giocatori e degli ospiti tra le sedi dell'evento e la città. OMODA sarà inoltre title partner della premiazione del miglior giocatore delle finali - il 2026 VCT EMEA Stage 2 Grand Finals MVP Award presented by OMODA - che verrà consegnato al termine dell'ultima giornata. La scelta di affiancare il mondo degli esport nasce dal posizionamento giovane e dinamico del marchio, che punta a una clientela più giovane rispetto alla media del settore automobilistico.

VALORANT, lo sparatutto tattico di Riot Games, è protagonista della scena competitiva internazionale, con un circuito annuale che coinvolge squadre EMEA, asiatiche e americane. La finale di Barcellona rappresenta una delle tappe più seguite, attirando milioni di spettatori e giocatori da tutto il mondo.

OMODA & JAECOO nasce dalla lunga esperienza di Chery, oggi leader nella produzione e nell'export di vetture cinesi con oltre 2,4 milioni di unità prodotte e più di un milione destinate unicamente ai mercati esteri. Fondata nel 1997 a Wuhu, l'azienda propone soluzioni di mobilità che spaziano dai motori tradizionali alle versioni super hybrid e 100% elettriche. Presente in 77 mercati globali, di cui 22 in Europa, il gruppo prosegue il suo percorso di espansione anche in Italia, puntando su innovazione, tecnologia e una visione attenta alle nuove esigenze di mobilità.