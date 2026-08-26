Citroen BX GTi, quarant'anni di una rivoluzione tra sportività e comfort

Citroën BX GTi festeggia i suoi quarant'anni come autentica icona tra le berline sportive, capace di rivoluzionare il concetto di vettura familiare ad alte prestazioni nel 1986. Nata nell'ambito del restyling della BX e progettata da Carl Olsen, la BX GTi sostituiva la BX Sport con l'obiettivo di offrire non solo ottime prestazioni ma anche il celebre comfort Citroën, mantenendo la versatilità di una vera berlina.

Quarant'anni dopo il suo debutto, BX GTi continua a occupare un posto speciale nell'immaginario collettivo come una delle berline più memorabili della sua epoca. Progettata in un contesto di forte concorrenza nel segmento delle vetture sportive familiari, riuscì a imporre una visione originale: offrire prestazioni di alto livello senza rinunciare a comfort e versatilità. Oggi Citroën celebra questo anniversario rendendo omaggio a un modello che incarna perfettamente lo spirito di innovazione e audacia della Marca.

La BX GTi, lanciata nel luglio 1986, era dotata di un motore a 4 cilindri da 125 CV, peso contenuto in soli 1.025 kg e velocità vicina ai 200 km/h, grazie a un rapporto peso/potenza di 8,2 kg/CV. Queste caratteristiche assicuravano accelerazioni brillanti (0-1.000 metri in 30,5 secondi) e agilità su strada, senza rinunciare alla praticità d'uso quotidiano. Le linee dell'auto si distinguevano per passaruota allargati, paraurti in tinta, spoiler posteriore e loghi discreti che rafforzavano l'identità sportiva.

Il comfort era assicurato dalle famose sospensioni idropneumatiche, irrigidite per esaltare il carattere sportivo ma senza compromettere morbidezza e sicurezza anche ad alte velocità. A tutto questo si aggiungevano una ricca dotazione (sedili in velluto regolabili, retrovisore elettrico, chiusura centralizzata, quadro strumenti specifico, predisposizione autoradio) e una lista di optional completa per l'epoca: sedili in pelle, tetto apribile elettrico, computer di bordo, cerchi in lega, climatizzatore e impianto Hi-Fi.

L'evoluzione della gamma BX GTi è proseguita rapidamente. Nel 1987 debutta la BX GTi 16 Valvole, la prima vettura francese di grande serie con motore multivalvole: XU9J4 1.905 cc, 160 CV a 6.500 giri, velocità massima di 218 km/h e 0-100 km/h in soli 7,9 secondi. Nuove dotazioni come ABS di serie, assetto sportivo, interni completamente neri e volante a tre razze innalzavano il livello tecnologico e prestazionale.

Nel 1989 appare la versione GTi 4X4 con trazione integrale permanente, differenziale posteriore autobloccante e possibilità di blocco centrale per affrontare anche i fondi più difficili. Nel corso degli anni '90 la gamma continua a innovare: compatibilità con benzina senza piombo, migliore isolamento acustico, climatizzatore di serie e dettagli estetici raffinati nelle ultime serie.

La BX GTi esce di produzione nel 1993 dopo oltre un decennio in cui ha segnato un'epoca, unendo coraggiosamente innovazione, prestazioni e comfort, segnando la storia delle berline a ruote alte e lasciando un segno indelebile nella memoria dei cultori dell'automobile sportiva europea.