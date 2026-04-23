La Porsche Carrera Cup Italia 2026 debutta a Imola con tante novità e ancora più adrenalina

La nuova stagione della Porsche Carrera Cup Italia prende il via all'Autodromo di Imola con una ventata di novità, emozioni e grandi attese. Dal 24 al 26 aprile, il celebre circuito romagnolo ospita il primo round del campionato monomarca che celebra la sua ventesima edizione e si annuncia come una delle più incerte e combattute degli ultimi anni.



In parallelo al ritorno delle 911 GT3 Cup, che adottano quest'anno per la prima volta l'impianto frenante ABS, la scena è animata anche dalla Taycan Rush, la serie 100% elettrica con ancora protagonista la performante Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach e oltre mille cavalli. L'edizione 2026 introduce la classifica piloti sulla Taycan Rush, assegnando per la prima volta il titolo di campione assoluto dopo le singole tappe dello scorso anno.



Sul tracciato sulle rive del Santerno si sfidano 31 piloti appartenenti a 9 nazionalità, in rappresentanza di 11 team e con il coinvolgimento record di 24 Centri Porsche italiani. Tutti i titoli sono vacanti, e la stagione si preannuncia combattuta per la conquista degli allori sia nella classifica assoluta, sia tra i giovani del Talent Pool, sia nella Michelin Cup.



Nell'anteprima dei test collettivi si è distinto Andrea Bristot, giovane bellunese alla sua prima stagione nel Gran Turismo che torna in gara con Dinamic Motorsport. Tra i nomi da seguire anche Pietro Delli Guanti, campione Rookie 2025 e ora pilota ufficiale Q8 Hi Perform, e altri giovani di talento come Harley Haughton, Callum Voisin, Nathan Schaap e il più giovane del lotto, Andrea D'Amico classe 2009.



Sul fronte degli esperti si attendono sfide tra protagonisti come Alberto Cerqui, Gianmarco Quaresmini, Giorgio Amati, Aldo Festante, Diego Bertonelli oltre al tedesco Lirim Zendeli e alla presenza femminile di Karen Gaillard, che dopo nove anni riporta una donna in pista nella Carrera Cup Italia.



Sui 4.909 metri di Imola va in scena anche la Michelin Cup con tanti veterani e nuove promesse come Andrea Galli, passato dai rally ai circuiti, insieme a volti noti come Paolo Gnemmi, Alex De Giacomi e Francesco Maria Fenici. Da segnalare la crescita di Cesare Brusa e il ritorno del messicano Horia-Traian Chirigut.



Tutta l'azione sarà trasmessa in diretta e on demand su DAZN e sul sito ufficiale della manifestazione, con gara 1 in programma sabato 25 aprile alle 16.30 e gara 2 domenica alle 12.20, entrambe su distanza di 30 minuti più un giro.



La Porsche Taycan Rush, che conta nove Taycan Turbo GT in pista e un format misto tra time attack e gestione energetica, vedrà fra i protagonisti Fausto Gasparetto, vincitore della tappa di Imola nel 2025, e Andrea Levy affiancato dalla figlia Federica Levy. A ogni weekend, la nuova classifica piloti renderà ancora più avvincente la sfida elettrica nei cinque appuntamenti previsti durante la stagione.



Il calendario prevede tappe a Imola, Misano, Monza, Vallelunga e Mugello, promettendo un 2026 entusiasmante tra vetture iconiche e nuove tecnologie in pista.