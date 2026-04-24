Il Principe del Galles visita il quartier generale tecnico di Jaguar TCS Racing

Sua Altezza Reale, il Principe del Galles, ha visitato il quartier generale tecnico di Jaguar TCS Racing, sottolineando l'importanza dell'innovazione e della sostenibilità nell'industria automobilistica globale.



L'arrivo del Principe del Galles presso la sede Jaguar TCS Racing rappresenta un momento significativo per la squadra e per tutto il settore del motorsport. L'incontro ha offerto l'opportunità di mettere in luce i più recenti sviluppi tecnologici e l'impegno per una mobilità sempre più sostenibile.



Durante la visita, sono stati illustrati i progressi ottenuti nel campo della ricerca e sviluppo sulle vetture elettriche da competizione, con particolare attenzione alle soluzioni innovative adottate dal team nel campionato mondiale di Formula E.



Il Principe ha potuto osservare da vicino il lavoro degli ingegneri e dei tecnici, apprezzando il valore della collaborazione e della dedizione che caratterizzano Jaguar TCS Racing. L'impegno volto alla riduzione dell'impatto ambientale e alla promozione di nuove tecnologie rappresenta una delle priorità del team, in linea con gli obiettivi condivisi a livello internazionale.



La presenza istituzionale del Principe del Galles rafforza il ruolo di Jaguar TCS Racing come eccellenza nel panorama sportivo e tecnologico britannico, offrendo allo stesso tempo un forte segnale di fiducia verso l'elettrificazione delle competizioni automobilistiche.