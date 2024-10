RED BULL 64 BARS LIVE: domani a Scampia il rap show targato Red Bull

E’ tutto pronto per la terza edizione del RED BULL 64 BARS LIVE, uno spettacolo rap che avrà luogo domani, venerdì 4 OTTOBRE 2024, in Piazza Ciro Esposito a Scampia, Napoli. L’evento, che si conferma come uno dei più iconici organizzati da Red Bull, vede la partecipazione di alcuni tra i più grandi artisti della scena rap e urban italiana.

La line-up dell’evento è incredibilmente stellare, con artisti del calibro di GUÉ, KID YUGI, MASSIMO PERICOLO, TONY EFFE e ARTIE 5IVE pronti a salire sul palco e incendiare l’atmosfera con le loro performance cariche di energia e talento. Ma non è tutto, durante il pre-show si esibiranno anche BADMAN, BIGMADWOLF, CECCHY, CERU167, COCO, J LORD, JESA, NICOLA SICILIANO, RUE DIEGO e WAD, garantendo una serata ricca di emozioni e musica di altissimo livello.

Il RED BULL 64 BARS LIVE è un’opportunità unica per gli amanti della musica rap, un freestyle di 64 barre che è diventato un vero e proprio culto per i fan e gli artisti. La serata si preannuncia ricca di momenti memorabili, con esibizioni che sicuramente accenderanno il pubblico presente.

L’evento, che si terrà a Piazza Ciro Esposito a Scampia, si inserisce nel progetto di valorizzazione dei talenti del comune di Napoli, contribuendo a mettere in luce la creatività musicale partenopea e offrendo spettacolo e divertimento a tutti i presenti.

Tra gli ospiti speciali della serata spiccano nomi del calibro di GEOLIER, LELE BLADE, POISON BEATZ e NELLO TAVER, pronti a regalare al pubblico delle performance indimenticabili e cariche di emozioni.

Il Red Bull 64 Bars è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la scena hip hop, con numerosi artisti italiani e internazionali che hanno passato attraverso questa esperienza. Il formato si è svelato come un’importante misura della qualità e talento degli MC e dei beatmaker coinvolti.

Detto ciò, non resta che prepararsi per una serata indimenticabile all’insegna del rap e dell’urban, con i migliori artisti italiani pronti a regalare al pubblico napoletano uno spettacolo senza precedenti.