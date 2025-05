ROBBIE WILLIAMS: Da oggi in digitale “ROCKET”, il primo brano estratto dal nuovo album “BRITPOP”

Robbie Williams, uno degli artisti musicali più celebri del mondo, sta per fare il suo ritorno sulla scena musicale con un attesissimo nuovo album di inediti dal titolo evocativo: “Britpop”. Annunciato questa mattina, l’album uscirà in autunno ed è già disponibile in pre-order. Il primo singolo estratto, intitolato “Rocket”, è disponibile da oggi in formato digitale e vanta la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath, Tony Iommi. La traccia promette di essere un inno rock, con un ritornello potente e un coinvolgente assolo di chitarra.

Il video di “Rocket”, in uscita il prossimo venerdì, vede Robbie in un outfit ispirato al punk mentre si esibisce tra vari luoghi iconici di Londra, accompagnato da un flash mob. Alcune sequenze sono anche state girate a Birmingham insieme a Iommi, nella sua città natale.

La copertina dell’album, un dipinto di Kate Oleska basato su una foto di Mick Hutson, richiama i temi del titolo e presenta Robbie nella celebre tuta rossa indossata al Glastonbury Festival del 1995, simbolo dell’era Britpop. “Britpop” sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD, CD deluxe, musicassetta, alt cassette, e digital format, con la possibilità di acquistare bundle autografati per un periodo limitato.

Parlando del nuovo album, Robbie Williams ha dichiarato: “Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C’è un po’ di ‘Brit’ e sicuramente anche un po’ di ‘pop’. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino.”

L’atteso tour estivo, rinominato ‘BRITPOP’, vedrà Robbie Williams esibirsi in numerose città del Regno Unito, Irlanda ed Europa, con un’unica data italiana il 17 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Sarà la prima occasione per i fan di ascoltare il nuovo brano “Rocket” dal vivo. Conoscendo il carisma di Williams e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, ogni spettacolo promette di essere un evento imperdibile.

Robbie Williams è un nome leggendario nel panorama musicale con i suoi 85 milioni di album venduti in tutto il mondo e un record di 18 BRIT Awards. Il suo recente documentario su Netflix ha conquistato il primo posto in 22 paesi e il film “Better Man” è stato candidato agli Oscar. Da non dimenticare il suo impegno benefico con Soccer Aid per l’UNICEF, che ha raccolto fino ad oggi 106 milioni di sterline.