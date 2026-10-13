SAYF pronto a conquistare i club con il Santissimo Tour: live sold out e nuovo documentario

SAYF è pronto a portare la sua energia sui palchi dei principali club italiani con il nuovo Santissimo Tour, dopo aver conquistato il pubblico al Festival di Sanremo e ottenuto il disco d'oro per il suo primo album.

Il tour debutta mercoledì 14 ottobre a Venaria, Torino, con un sold out al Teatro della Concordia, seguito dalle tappe di Padova (Gran Teatro Geox, 17 ottobre), Milano (Alcatraz, 21 e 22 ottobre, entrambe sold out) e Roma (Atlantico Live, 27 ottobre, anch'essa già esaurita). Rimangono disponibili soltanto i biglietti per la data di Padova.

L'annuncio arriva dopo un'estate che ha visto SAYF protagonista di live e festival di grande successo: il Santissima Fest al Porto Antico di Genova ha registrato il tutto esaurito e il Santissimo Tour Estivo ha rafforzato il suo legame con un pubblico in continua crescita.

Reduce dalla medaglia d'argento al 76° Festival di Sanremo con "TU MI PIACI TANTO" - già certificato platino e con oltre 44 milioni di stream su Spotify - l'artista genovese si è rapidamente affermato tra i nuovi protagonisti della scena italiana. Il suo primo album "SANTISSIMO", pubblicato a maggio e rapidamente certificato oro, rappresenta un punto di svolta: "è il capitolo più completo e rappresentativo della musica di SAYF fino ad ora, un primo lavoro che raccoglie e amplifica tutte le sfumature della sua identità artistica: il racconto personale, l'energia dei live, la contaminazione tra generi e culture, e quella capacità naturale di passare da barre dirette a melodie apertissime con autenticità e leggerezza".

Nel disco trovano spazio collaborazioni di primo piano con Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè. Tra i brani che anticipano il progetto spiccano l'intro "SEX ON LA SANTA" e il singolo "BUONA DOMENICA", un mix travolgente tra cantautorato genovese e sonorità latine.

Il percorso artistico di SAYF si arricchisce anche di impegni sociali e culturali, come testimonia l'uscita del documentario "Il cielo in una stanza", disponibile su YouTube. Il lavoro, diretto da Yuri Dellacasa e scritto da Claudio Cabona, è stato girato all'interno della Casa di reclusione di Chiavari: Sayf dialoga con i detenuti della struttura, portando la sua sensibilità e la sua multiculturalità all'interno di un confronto fatto di musica, esperienze e storie personali. Il documentario ruota attorno a un'esibizione intensa di "Il cielo in una stanza", omaggio sentito a Gino Paoli, e racconta la musica come strumento di libertà, espressione e riflessione anche nei contesti più complessi.

Sul palco, SAYF promette uno spettacolo senza filtri: "porterà non solo i brani che hanno segnato il suo percorso, ma anche quella dimensione di vicinanza e autenticità che negli ultimi mesi gli ha permesso di costruire un rapporto sempre più forte con il pubblico. Ogni esibizione diventa così un incontro diretto, senza filtri, in cui la musica si trasforma in condivisione e il palco in uno spazio di connessione autentica tra SAYF e chi lo ascolta".