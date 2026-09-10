BYD Music Awards 2026: vent'anni di eccellenza musicale all'Arena di Verona

Tutto pronto per un evento imperdibile: i BYD Music Awards celebrano nel 2026 i vent'anni di storia e di successi della musica italiana all'Arena di Verona. Il prestigioso premio, trasmesso in diretta su Rai1 nelle serate di venerdì 18 e sabato 19 settembre, punta i riflettori su oltre 600 artisti premiati e più di 1.000 riconoscimenti consegnati dal 2007 grazie alle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE. Carlo Conti e Vanessa Incontrada tornano insieme per presentare la manifestazione davanti a un'Arena sold out da mesi.

Quest'edizione speciale promette di unire tradizione e nuove tendenze, grazie a un cast eccezionale capace di emozionare e coinvolgere tutte le generazioni. Saranno due serate imperdibili - nel luogo in cui la musica incontra la storia e il talento si trasforma in spettacolo anticipano gli organizzatori, sottolineando la natura unica del format che premia risultati concreti: gli album e i singoli platino, multiplatino e oro pubblicati tra settembre 2025 e settembre 2026, oltre ai traguardi dei tour più seguiti, saranno celebrati con riconoscimenti per le 100mila, 200mila e 300mila presenze certificate SIAE.

La line-up riunisce i nomi più amati del panorama musicale italiano: ACHILLE LAURO, ALFA, ANNA, ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, CLARA, COEZ, DELIA, DITONELLAPIAGA, ELISA, EMIS KILLA, EMMA, ENRICO BRIGNANO, FRED DE PALMA, FULMINACCI, GEOLIER, GIGI D'ALESSIO, GIORGIA, GIORGIO PANARIELLO, IL VOLO, IRAMA, JULI, KID YUGI, LEVANTE, LUCHÈ, MADAME, MARCO MENGONI, MAX PEZZALI, MODÀ, NAYT, NEGRAMARO, NOTRE DAME DE PARIS, OLLY, PAKY, POOH, RICCARDO COCCIANTE, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, TEDUA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONYPITONY.

Saranno protagoniste le hit più celebrate e le tournée da record dell'ultimo anno. In due serate, il pubblico avrà modo di rivivere le canzoni che hanno segnato il 2025 e il 2026, con il valore aggiunto di premi speciali destinati agli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. Un vero mosaico di emozioni e sorprese, tra premi, celebrazioni e performance uniche: questo lo spirito che animerà l'edizione celebrativa.

La manifestazione, prodotta da FriendsTv per Rai, vede BYD come naming partner e interprete del valore Build Your Dreams, con una flotta di mezzi dedicata agli ospiti e affiancando gli artisti in questo viaggio tra talento e passione.

I BYD Music Awards 2026 sono pronti a incantare milioni di spettatori, raccontando vent'anni di musica e successo italiano in uno degli scenari più iconici del nostro Paese.