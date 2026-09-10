Sicurezza stradale 2026: al via la campagna social di ACI e FIA contro le distrazioni

ACI e Regione I FIA lanciano la campagna social 2026 per la sicurezza stradale, promuovendo attenzione e prevenzione delle distrazioni al volante.

Sulla strada, tutti hanno bisogno della tua attenzione. Questo è il messaggio chiave della nuova campagna social di sicurezza stradale per il 2026, presentata dall'Automobile Club d'Italia e dalla Regione I FIA. L'iniziativa mira a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza della concentrazione quando si è alla guida, ricordando che anche una piccola distrazione può mettere a rischio la vita di pedoni, ciclisti e altri automobilisti.

La campagna sottolinea che la distrazione non riguarda solo il distogliere lo sguardo dalla carreggiata, ma include anche il mancato riconoscimento delle persone che ci circondano. L'obiettivo è riportare l'attenzione su chi condivide la strada con noi, creando un senso di responsabilità collettiva verso tutti gli utenti della mobilità.

Quando la nostra applicazione alla guida viene distolta, rischiamo di non accorgerci di ciò che ci accade attorno. Un pedone, un ciclista o un altro automobilista potrebbero dipendere dalla nostra vigilanza. Rimanere concentrati è essenziale per proteggere noi stessi e tutti coloro con cui condividiamo la strada, ha dichiarato Diogo Pinto, direttore generale della Regione I della FIA.

Partecipano all'iniziativa ben 45 club affiliati alla Regione I FIA, rendendo questa edizione della campagna la più diffusa di sempre. Il messaggio sarà veicolato in 24 lingue in Europa, Medio Oriente e Africa, garantendo un'ampia capillarità grazie anche al sostegno della Fondazione FIA e al Programma di sovvenzioni per una mobilità sicura e sostenibile.

La campagna proseguirà fino ad agosto 2027, con l'obiettivo di abbattere il numero degli incidenti dovuti alla disattenzione e rendere le nostre strade più sicure per tutti.