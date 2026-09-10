Jeep Compass Plug-In Hybrid protagonista al Salone Auto Torino 2026: tecnologia e successo italiano

Jeep si prepara a essere protagonista assoluta al Salone Auto Torino 2026, dove porterà in scena la Nuova Compass Plug-In Hybrid, simbolo di un percorso tra elettrificazione, innovazione e prestazioni tradizionali off-road. Il Salone, in programma dall'11 al 13 settembre in Piazza Castello con ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di 47 case automobilistiche, offrendo anteprime, esposizioni e la possibilità di effettuare test drive direttamente nel cuore della città.

La Nuova Compass Plug-In Hybrid è un SUV dall'anima 100% italiana: disegnata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi, rappresenta l'evoluzione di un modello che dal 2006 ha già conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo. Compass incarna i valori Jeep di libertà, avventura, tecnologia e capacità di affrontare ogni percorso, riaffermati dal design deciso, dalla iconica griglia a sette feritoie e da proporzioni robuste riconoscibili a prima vista.

Il cuore tecnologico della Nuova Compass Plug-In Hybrid abbina propulsione elettrica e motore termico grazie alla tecnologia e-Hybrid Plug-In 1.6 da 225 CV, in grado di garantire prestazioni, efficienza e una straordinaria autonomia complessiva di quasi 1.000 km. Il sistema Selec-Terrain assicura adattabilità su ogni terreno, offrendo una mobilità versatile sia per gli spostamenti quotidiani sia per i viaggi più lunghi.

Gli interni sono studiati per offrire comfort, connettività e funzionalità intuitive, grazie a tecnologie studiate per semplificare la vita a bordo e una qualità percepita superiore. Grande attenzione è stata posta ai dettagli e all'ampiezza degli spazi, per accompagnare ogni avventura e confermare la posizione di Compass come SUV ideale per ogni esigenza.

Il debutto della Nuova Compass Plug-In Hybrid arriva in un momento di grande successo per Jeep in Italia. Nel mese di agosto, Jeep Avenger si è confermata il SUV più venduto in Italia e il secondo modello in assoluto più immatricolato, rafforzando la leadership del marchio nel segmento dei SUV compatti. La gamma Jeep si conferma così tra le preferite degli automobilisti italiani, grazie alla combinazione di design, innovazione e libertà di scelta tra diverse motorizzazioni, posizionandosi stabilmente nella top ten del mercato nazionale.

Il Salone Auto Torino rappresenta un'occasione unica per toccare con mano la Nuova Compass Plug-In Hybrid e scoprire come il modello continui a essere un punto di riferimento nel segmento dei SUV in un contesto che valorizza autenticità, versatilità e innovazione. Jeep rinnova così il suo legame con gli appassionati dell'automobile, proponendo una libertà di movimento senza compromessi e una gamma capace di accompagnare ogni tipo di esperienza, dalla città fino all'avventura. Una promozione speciale attende inoltre tutti i visitatori presenti allo stand Jeep.