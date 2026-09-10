SOAP lancia il nuovo singolo Cigarette: il coraggio di raccontare il dolore

Una sigaretta dopo l'altra, come tentativo disperato di dare un ordine al caos interiore lasciato dalla fine di una relazione. È questa l'immagine che accompagna il nuovo singolo di SOAP, intitolato Cigarette e in uscita ovunque a mezzanotte. Il brano, pubblicato da Sugar Music, segna l'inizio di una nuova fase artistica per Sophie Ottone, in arte SOAP, giovane musicista nata a Roma nel 2005 e cresciuta a Latina.



SOAP racconta la necessità di fermarsi e osservare il dolore, affrontandolo senza filtri, anche quando appare scomodo e difficile da gestire. In Cigarette il gesto automatico di accendere una sigaretta diventa uno stratagemma per riempire i silenzi, un modo per riprendere fiato mentre si fa i conti con le proprie fragilità.



Il testo affronta il tema della vulnerabilità personale, dei traumi che il passato lascia e di come questi riescano a influenzare anche il modo in cui si vive l'amore. Alle spalle c'è il bisogno di stare bene ma anche il desiderio di essere aiutati, e la paura che mostrare il proprio dolore significhi esporsi al giudizio altrui. "Cigarette nasce circa un anno fa, in un periodo in cui sentivo la necessità di scrivere quello che provavo. Racconta il dolore che segue la fine di una relazione e l'incapacità di gestire l'amore quando ci si confronta con le proprie fragilità e con i traumi del passato. Quel giorno, in sessione, ho avuto modo di rallentare e ascoltarmi davvero, e il pezzo è venuto fuori praticamente di getto. Viviamo in un mondo che corre continuamente e, a volte, prendersi un momento per fermarsi può sembrare quasi una scelta controcorrente. Io ne avevo bisogno e ho avuto il coraggio di riconoscerlo, concedendomi lo spazio e il tempo necessari per lavorare a nuove idee, senza la fretta di dover arrivare da qualche parte. La musica, in questi mesi, non ha mai smesso di far parte della mia vita e questo brano è solo il primo estratto di un lavoro più ampio che non vedo l'ora di farvi ascoltare", dice SOAP.



La sigaretta, quindi, non è né soluzione né fuga, ma un piccolo rifugio dove contare le perdite e i silenzi che seguono una separazione. In Cigarette rivive il bisogno di aggrapparsi ad abitudini che danno un'apparente stabilità mentre tutto il resto sembra crollare.



SOAP è una voce unica nel panorama musicale italiano, capace di fondere nei propri brani italiano e francese grazie alle sue radici multiculturali, tra Italia e Algeria francofona. Questo mix dona una dimensione internazionale ai suoi brani, che mantengono sempre la freschezza dei vent'anni e insieme l'inquietudine dei primi amori e delle delusioni adolescenziali.



Sophie ha iniziato presto a scrivere, portando nella musica melanconia e desiderio di rinascita. Dal debutto con il singolo da indipendente il 15 settembre 2022 fino ai numerosi brani pubblicati tra il 2023 e il 2024, tra cui "domani forse", "macchina argento", "via del corso", "cuori in pista", "cercavi di più", "parole violente", SOAP si è imposta come una delle giovani promesse della nuova scena. Nel 2023 e 2024 ha collezionato riconoscimenti importanti come la selezione tra i VEVO Newcomers, la partecipazione al Miami Festival e la colonna sonora nella serie "Prisma" su Amazon Prime Video.



La musica di SOAP racconta la realtà e l'identità senza filtri, esprimendo natura, orientamento e inquietudini con autenticità. Con il brano "Amélie" ha dato il via a una nuova fase artistica che prosegue ora con Cigarette, primo estratto di un lavoro ancora più ampio che l'artista promette di presentare presto al pubblico.



Per chi segue la nuova scena musicale e ama le storie di crescita ed emozione sincera, Cigarette si presenta come un viaggio intenso attraverso dolore, rinascita e coraggio.