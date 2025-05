Suzuki Bike Day 2025: Monza pronta ad accogliere ciclisti di tutte le età

A meno di un mese dal tanto atteso Suzuki Bike Day #05, gli appassionati di ciclismo sono in fermento per l’evento che si terrà il prossimo 14 giugno presso l’iconico Autodromo Nazionale Monza. Questa giornata, dedicata alla passione per le due ruote e alla sostenibilità, promette divertimento e sicurezza per partecipanti di tutte le età e capacità.

Il Bike Day, organizzato da Suzuki, non è una gara competitiva ma una manifestazione cicloturistica aperta a tutti, dove l’obiettivo principale è godere della bellezza del percorso e della compagnia. La partecipazione è aperta a ogni tipo di bicicletta, siano esse muscolari, a pedalata assistita o handbike. Chiunque può partecipare e scegliere liberamente l’andatura più adatta al proprio ritmo, vivendo la giornata all’insegna del divertimento e della libertà.

L’evento, che si svolgerà nel contesto verde del terzo parco cintato più grande d’Europa, rappresenta un’opportunità unica per pedalare sulle prestigiose curve dell’Autodromo di Monza. Per i più avventurosi, è inoltre prevista una sfida che traghetterà i ciclisti attraverso le strade fatte celebri dalla “Coppa Agostoni”, con un percorso suggestivo di circa 60 km, caratterizzato dalla ben nota salita del Lissolo.

La partecipazione a questa iniziativa ha anche uno scopo solidale. L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Dynamo Camp, un centro di Terapia Ricreativa dedicato ai bambini affetti da patologie gravi o croniche. Suzuki invita tutti a prendere parte all’evento iscrivendosi online fino all’11 giugno, con quote di partecipazione che variano da 15,00 € a 20,00 €, a cui si aggiunge un’opzione premium che include un’esclusiva maglia tecnica.

Emiliano Rossi, tra gli atleti di spicco che prenderanno parte all’evento, insieme ai membri delle Nazionali FISG, FIR, FITri e del Torino Football Club, commenta: “Il Suzuki Bike Day offre l’opportunità di unire sport e solidarietà in un contesto unico come quello di Monza. È un’esperienza che avvicina grandi e piccoli al mondo del ciclismo in maniera sostenibile e responsabile.”