Sydus di Rudy Project: il nuovo occhiale sportivo bi-lente per prestazioni evolute

Rudy Project amplia la propria gamma di occhiali tecnici lanciando Sydus, un innovativo modello bi-lente interamente realizzato in Italia e pensato per gli appassionati di sport all'aperto. Prestazioni visive, stabilità e protezione rappresentano i principali punti di forza di questo nuovo occhiale, che combina un design classico a soluzioni tecniche d'avanguardia.



Grazie al sistema vent controller contro l'appannamento, alla forma avvolgente e alla lente sferica che amplia il campo visivo, Sydus si rivolge a chi pratica running, trail running, trekking, padel, golf e altre discipline outdoor. La montatura leggera da soli 28 grammi e il nasello regolabile assicurano una vestibilità impeccabile anche durante le attività più intense.



L'occhiale è disponibile con due tipologie di lente: ImpactX fotocromatica e Multilaser RP Optics specchiata. Gli sportivi che necessitano di correzione ottica possono contare sulla compatibilità con inserti e optical dock. Dieci le varianti colore proposte: cinque con lente ImpactX e cinque con Multilaser RP Optics. Sia la montatura che le lenti sono realizzate interamente in Italia, garanzia di qualità e cura nei dettagli.



Le lenti, della misura di 72×47 mm a base 8, offrono un'eccellente protezione dagli agenti esterni, mentre il peso estremamente contenuto ne facilita l'utilizzo prolungato. Il prezzo al pubblico oscilla tra 109,90 e 169,90 euro (equivalenti a 113-174 franchi svizzeri), con vendita sia sull'e-commerce ufficiale Rudy Project che presso i negozi autorizzati.



Sydus è pronto a conquistare non solo appassionati ed esperti delle diverse discipline outdoor, ma anche coloro che desiderano accessori sportivi performanti, confortevoli ed eleganti, totalmente Made in Italy.