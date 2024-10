THE CURE: esce il secondo singolo “A Fragile Thing”

I The Cure hanno annunciato il lancio del loro nuovo album “Songs of a Lost World”, dopo 16 anni di attesa. Un lavoro che segna il 14° album in studio per il gruppo e promette di catturare i fan con la loro musica iconica e avvolgente. Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali, i The Cure ritornano con un nuovo singolo intitolato “A Fragile Thing”. Questo brano, secondo Robert Smith, frontman della band, racconta le sfide di fare scelte difficili e di fronteggiare i rimpianti che ne conseguono. Un’emozionante anteprima dell’album che si preannuncia profondo e coinvolgente.

“SONGS OF A LOST WORLD” è stato scritto e arrangiato da Robert Smith, prodotto e mixato da Robert Smith & Paul Corkett e incarna l’anima dei The Cure in ogni nota. I testi riflettono la sensibilità e la profondità che caratterizzano la musica della band, confermando il loro status di icone del rock alternativo.

Il nuovo album dei The Cure offre un viaggio musicale attraverso brani come “Alone”, “WarSong” e “EndSong”. Ogni canzone racconta una storia, trasportando l’ascoltatore in un mondo di emozioni e introspezione caratteristico del sound distintivo della band.

“Songs of a Lost World” sarà disponibile per l’acquisto in vari formati, tra cui CD, LP, CD + Blu-Ray. Inoltre, i fan potranno acquistare il Doppio LP nero masterizzato in half-speed e la musicassetta in esclusiva sullo store di Universal Music Italia. Per gli appassionati, Feltrinelli offrirà un’edizione limitata in LP color marmo, mentre Discoteca Laziale proporrà un poster dedicato per chi effettuerà il pre-ordine.

Con l’uscita imminente di “Songs of a Lost World”, i fan dei The Cure possono già prepararsi per un’esperienza musicale straordinaria e avvincente, pronti a immergersi nelle melodie uniche e nelle emozioni intense che solo la band britannica sa regalare.