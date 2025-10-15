Tiziano ferro: svelata la tracklist dell’ album “Sono un grande”

Tiziano Ferro torna alla musica con un nuovo, attesissimo progetto discografico: l’album “Sono un grande”, in uscita il 24 ottobre 2025 su etichetta Sugar Music. A dieci giorni dal debutto, il cantautore di Latina ha svelato sui suoi canali social la tracklist ufficiale, scritta di suo pugno, accendendo l’entusiasmo dei fan e dell’intero panorama musicale italiano.

Il disco, che segna il ritorno di Tiziano dopo oltre due anni di intensa lavorazione, si presenta come un’opera profonda e allo stesso tempo luminosa, capace di raccontare un percorso personale di rinascita e consapevolezza. Accanto al primo singolo Cuore Rotto, già tra i brani più trasmessi dalle radio italiane, troveranno spazio dieci nuove tracce inedite che esplorano temi universali come l’amore, la memoria e la resilienza.

La tracklist ufficiale comprende: “Sono Un Grande”, “Fingo&Spingo”, “Cuore Rotto”, “Milite Ignoto”, “Ti Sognai”, “Gioia”, “Quello Che Si Voleva”, “L’Amore è Re”, “1-2-3”, “Le Piace” e “Meritiamo Di Più”. Nelle versioni CD e Vinile sarà inclusa anche la bonus track “Tra le mani un cuore”, brano scritto da Tiziano insieme a Nek, Marta Venturini e Giulia Anania e portato in gara all’ultimo Festival di Sanremo da Massimo Ranieri.

“Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita”, ha raccontato Ferro presentando il titolo dell’album. “La consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito”.

Questa nuova fase artistica segna un ritorno a una scrittura intima, diretta e potente, in cui il cantautore non ha paura di mostrarsi nella sua vulnerabilità. Nel brano che dà il titolo al disco, Tiziano canta: “Perché se non sono ancora morto… Sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!” — una dichiarazione di forza e fragilità che risuona come un messaggio universale per chi ha attraversato momenti difficili e continua a credere in sé stesso.

Con “Sono un grande” Tiziano Ferro conferma la sua capacità di dare voce ai pensieri e alle emozioni di un’intera generazione, trasformando esperienze personali in canzoni che parlano a tutti. L’attesa per l’uscita del nuovo album è già altissima: i fan potranno finalmente ascoltare il disco dal 24 ottobre, data che segna ufficialmente il grande ritorno di uno degli artisti più amati della musica italiana.