Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Tiziano ferro: svelata la tracklist dell’ album “Sono un grande”

Published

Tiziano Ferro torna alla musica con un nuovo, attesissimo progetto discografico: l’album “Sono un grande”, in uscita il 24 ottobre 2025 su etichetta Sugar Music. A dieci giorni dal debutto, il cantautore di Latina ha svelato sui suoi canali social la tracklist ufficiale, scritta di suo pugno, accendendo l’entusiasmo dei fan e dell’intero panorama musicale italiano.

Il disco, che segna il ritorno di Tiziano dopo oltre due anni di intensa lavorazione, si presenta come un’opera profonda e allo stesso tempo luminosa, capace di raccontare un percorso personale di rinascita e consapevolezza. Accanto al primo singolo Cuore Rotto, già tra i brani più trasmessi dalle radio italiane, troveranno spazio dieci nuove tracce inedite che esplorano temi universali come l’amore, la memoria e la resilienza.

La tracklist ufficiale comprende: “Sono Un Grande”, “Fingo&Spingo”, “Cuore Rotto”, “Milite Ignoto”, “Ti Sognai”, “Gioia”, “Quello Che Si Voleva”, “L’Amore è Re”, “1-2-3”, “Le Piace” e “Meritiamo Di Più”. Nelle versioni CD e Vinile sarà inclusa anche la bonus track “Tra le mani un cuore”, brano scritto da Tiziano insieme a Nek, Marta Venturini e Giulia Anania e portato in gara all’ultimo Festival di Sanremo da Massimo Ranieri.

Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita”, ha raccontato Ferro presentando il titolo dell’album. “La consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito”.

Questa nuova fase artistica segna un ritorno a una scrittura intima, diretta e potente, in cui il cantautore non ha paura di mostrarsi nella sua vulnerabilità. Nel brano che dà il titolo al disco, Tiziano canta: “Perché se non sono ancora morto… Sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!” — una dichiarazione di forza e fragilità che risuona come un messaggio universale per chi ha attraversato momenti difficili e continua a credere in sé stesso.

Con “Sono un grande” Tiziano Ferro conferma la sua capacità di dare voce ai pensieri e alle emozioni di un’intera generazione, trasformando esperienze personali in canzoni che parlano a tutti. L’attesa per l’uscita del nuovo album è già altissima: i fan potranno finalmente ascoltare il disco dal 24 ottobre, data che segna ufficialmente il grande ritorno di uno degli artisti più amati della musica italiana.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro

Tecnologia

Turtle Beach: nuova gamma di controller Cablati  per Xbox: stile, innovazione e precisione

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Motori

Peugeot accelera la transizione verso la mobilità elettrica con servizi connessi inclusi per 10 anni

Spettacolo

Tiziano ferro: svelata la tracklist dell’ album “Sono un grande”

Motori

Triumph Motorcycles: in arrivo 20 novità per rivoluzionare il mercato italiano delle due ruote

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e sportività per un nuovo capitolo 

Motori

Nuova Renault Clio: apertura degli ordini in Italia

Motori

Honda protagonista della 57^edizione della Barcolana

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Nuovo Leapmotor B10: tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

Società

Sicurezza Stradale in Italia 2024: incremento di incidenti e dati preoccupanti
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

Ed Sheeran e FC Barcelona: una collaborazione stellare per El Clásico

Il mondo del calcio e quello della musica si uniscono nuovamente in una collaborazione sorprendente grazie alla partnership tra Spotify e FC Barcelona. In...

1 giorno ago

Spettacolo

ZOOTROPOLIS 2: è uscito il brano “ZOO” di Shakira

Shakira è tornata al centro della scena musicale con il suo ultimo brano originale “Zoo”, parte della colonna sonora del prossimo film d’animazione dei...

1 giorno ago

Spettacolo

BRESH: “UMORE MAREA” è certificato Oro

Il cantante italiano Bresh continua a conquistare traguardi significativi con la sua musica. Il suo singolo “UMORE MAREA” ha ottenuto la certificazione ORO (FIMI...

1 giorno ago

Spettacolo

FEDERICA ABBATE: torna venerdì 17 ottobre con “HOOLIGAN”

L’artista milanese Federica Abbate è pronta a sorprendere il pubblico con il suo nuovo singolo “HOOLIGAN”, disponibile da venerdì 17 ottobre su tutte le...

2 giorni ago