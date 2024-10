Una nuova esperienza del passato: la collaborazione Mercedes-Benz x Moncler by NIGO

In occasione della mostra ‘The City of Genius’ a Shanghai, Mercedes-Benz e Moncler hanno dato vita a una collaborazione unica che unisce arte, moda e design automobilistico. La nuova campagna del marchio “Past Forward. Where the Future is Driven by the Past” ha dato vita a un’opera d’arte straordinaria, ‘Project G-Class Past II Future’, ispirata al genio creativo di NIGO.

‘Mercedes-Benz Project G-Class Past II Future’ è un’opera d’arte che mescola lo spirito degli anni ’90 con lo stile di vita contemporaneo. L’artista NIGO ha preso una Classe G degli anni ’90 e, dopo un completo restauro, ha reinventato il design sia all’interno che all’esterno, portando l’essenza di quell’epoca nel presente. Questa creazione unica ha ispirato la nascita della Mercedes-Benz Classe G Past II Future, una serie limitata di soli 20 esemplari che cattura l’essenza dell’opera d’arte.

Durante l’evento a Shanghai, il pubblico ha avuto anche l’opportunità di ammirare la nuova collezione di moda urbana e gender-neutral frutto della collaborazione tra Mercedes-Benz e Moncler con NIGO. La capsule collection sarà lanciata insieme alla Classe G in edizione limitata nell’aprile 2025, promettendo un’esplosione di stile e innovazione.

Oltre a NIGO, diversi altri artisti hanno presentato le loro collaborazioni con Moncler durante l’evento, tra cui A$AP Rocky e Willow Smith, Hiroshi Fujiwara di FRGMT, Donald Glover con Gilga Farm, LuLu Li e Palm Angels. La presenza di Rick Owens e Jil Sander con vetrine speciali ha completato un’esperienza unica e visionaria per gli appassionati di arte, moda e design.

Mercedes-Benz e Moncler continuano a spingersi oltre i confini del possibile, con una collaborazione che fonde il passato con il futuro, l’innovazione con la tradizione, e che promette di lasciare un’impronta duratura nel panorama culturale contemporaneo. La Classe G in edizione limitata e la capsule collection rappresentano l’apice di questa partnership unica, in grado di unire diversi elementi creativi in una sinergia senza precedenti.