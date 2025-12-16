Vegeta (Mini) entra in azione: annunciato il DAIMA Pack Part 2 di DRAGON BALL Z: KAKAROT

BANDAI NAMCO ha annunciato l’arrivo di nuovi contenuti per DRAGON BALL Z: KAKAROT, il celebre action RPG che porta i fan nel cuore della saga di Goku e dei Saiyan. Il nuovo pacchetto di espansione, intitolato DAIMA Pack Part 2, sarà disponibile all’inizio del 2026 e introdurrà importanti novità per tutti gli appassionati della serie.

Tra le aggiunte più attese spicca Vegeta (Mini) come personaggio giocabile. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Principe dei Saiyan conserva un potere fuori dal comune. La sua mossa distintiva, Armor Strike, infligge un colpo devastante, mentre Arc Shot permette di circondare i nemici e lanciare un’onda d’urto ad altissima velocità, aprendo la strada a una serie di attacchi consecutivi difficili da contrastare.

Il nuovo contenuto non si limita però a introdurre un personaggio iconico in una forma inedita. I giocatori dovranno affrontare anche un nemico di enorme potenza: Tamagami Numero Due, il guardiano della Sfera del Drago a due stelle. Questo boss domina i tornado, riuscendo ad annullare gli attacchi avversari e a spazzare via gli sfidanti con tecniche micidiali. La sua letale Crosswave Slash genera un’onda a forma di croce capace di infliggere danni devastanti, mentre la tecnica Vortex Strike evoca un potente vortice in grado di travolgere i nemici.

L’espansione arricchirà ulteriormente il gioco grazie all’introduzione di nuovi avversari provenienti dal Regno Demoniaco. Durante l’esplorazione del Primo Mondo Demoniaco, i giocatori incontreranno il temibile Carro armato della Gendarmeria, un colosso dotato di possenti attacchi a distanza e cariche distruttive. Ad accompagnarlo ci saranno gli Ufficiali della Gendarmeria, nemici agguerriti che chiamano rinforzi e colpiscono da ogni direzione, offrendo così battaglie ancora più intense.

Con questo aggiornamento, DRAGON BALL Z: KAKAROT continua a espandere il suo universo narrativo e a offrire esperienze di gioco sempre più ricche. Il DAIMA Pack Part 2 promette di portare i giocatori in un mondo inedito, con sfide impegnative e sorprese per i fan storici della serie.

Attualmente, DRAGON BALL Z: KAKAROT è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Il nuovo pacchetto di espansione rappresenta un’ulteriore prova dell’impegno nel mantenere viva la saga di Goku e compagni anche negli anni a venire, offrendo contenuti in grado di sorprendere veterani e nuovi giocatori.