Yasmine conquista Street Fighter 6: prima lottatrice filippina nella saga

Yasmine debutta in Street Fighter 6 come prima artista marziale filippina. Disponibile su tutte le piattaforme con nuove tecniche e costumi esclusivi.

Yasmine fa il suo ingresso ufficiale nel roster di Street Fighter 6, diventando la prima artista marziale filippina del celebre picchiaduro. Il suo debutto inaugura anche l'Anno 4 del gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

La storia di Yasmine si distingue per il suo profondo legame con le proprie radici. Ha imparato l'arte dell'Eskrima insieme al fratello maggiore, guidata dal nonno, e ora si lancia nell'arena alla ricerca dello stesso fratello scomparso. Munita di un coltello Karambit, Yasmine è pronta a mettere in difficoltà gli avversari sia nella modalità Fighting Ground che nel Battle Hub, dimostrando di poter conquistare anche i veterani della serie.

Nella modalità Avatar Arcade, i giocatori potranno sbloccare il secondo outfit di Yasmine, che la vede indossare la sua uniforme scolastica, incrementando al massimo la barra di acquisizione oppure utilizzando le monete Fighter. Il primo outfit, invece, richiama l'abbigliamento da combattimento tradizionale dell'Eskrima.

Come mostrato nel recente trailer di gameplay, Yasmine predilige tecniche di combattimento rapide e acrobatiche, con tagli precisi e aggressioni continue. Le sue combo possono essere prolungate con facilità e, una volta eseguite correttamente le sue mosse, entra in uno stato potenziato noto come Bayani Mode.

Yasmine è il primo dei nuovi personaggi dell'Anno 4, che si espanderà prossimamente con l'introduzione di Arjun, Tifa della serie Final Fantasy VII Remake e Bosch. Il suo arrivo coincide con un importante aggiornamento al bilanciamento di tutti i lottatori, portando numerose novità nel gameplay e nell'esperienza di gioco.

Il lancio di Yasmine è arricchito anche dall'annuncio dell'evento speciale "The Way of the Oni × The Way of the Fist", programmato per il 7 agosto. Durante l'evento, tutti coloro che accederanno a Street Fighter 6 riceveranno colori speciali da utilizzare nel gioco, mentre il Battle Hub sarà decorato con uno stile ispirato alla saga Onimusha. Gli appassionati potranno inoltre partecipare allo Street Voter a tema Genma, guadagnando voti extra per ottenere adesivi e cornici per foto dedicate.

Con questa nuova aggiunta, Street Fighter 6 riafferma la volontà di rappresentare culture e arti marziali differenti, ampliando la varietà e l'inclusività del suo cast di personaggi.