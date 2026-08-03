Opel Rekord C: 60 anni di un'icona che ha rivoluzionato la fascia media

Con il suo debutto nell'estate del 1966, la Opel Rekord C ha segnato una svolta nella storia dell'automobile tedesca, diventando un vero simbolo di libertà, versatilità e modernità per la sua epoca. Il modello, completamente ridisegnato rispetto ai predecessori, brillava per la gamma ampia di versioni disponibili: berlina a due e quattro porte, coupé, station wagon a tre e cinque porte e persino una cabriolet sportiva.



La Rekord C è stata la prima Opel a superare il milione di unità prodotte, conquistando il pubblico grazie a scelte tecniche avanzate per il tempo, come i freni a disco anteriori e le molle elicoidali posteriori. Tra le innovazioni più significative, spiccava il sistema frenante a doppio circuito con servofreno di serie, una dotazione allora inedita per la categoria.



Sotto il cofano, la Rekord C offriva ben otto motorizzazioni, da 1,5 a 2,2 litri, per soddisfare tutte le esigenze, dall'acquirente più attento ai costi fino al cliente esigente in termini di prestazioni. La sportiva Fastback Coupé, introdotta nel 1967, si è distinta per il cosiddetto "design a bottiglia di Coca-Cola", che enfatizzava lo stile dinamico e moderno dell'auto.



Nel 1968 nasce la leggenda della "Vedova Nera", una vettura speciale da gara che raggiungeva i 180 CV, sviluppata in segreto dagli ingegneri Opel appassionati di motorsport. Le sue imprese in pista restano ancora oggi nella memoria degli appassionati.



Il successo della Rekord C fu travolgente. A fine produzione, nel dicembre 1971, oltre 1,25 milioni di esemplari erano usciti dalle linee Opel. Oltre alla versatilità, con versioni per ogni esigenza, la Rekord si affermò anche come oggetto di cultura popolare: la band punk rock tedesca Die Toten Hosen le ha reso omaggio, scegliendo la Rekord C Caravan per la copertina dell'album d'esordio nel 1983 e ancora nel 2026 per il nuovo lavoro "Trink aus! Wir müssen gehen".



Oggi lo spirito di innovazione e tradizione della Rekord C vive nella nuova Opel Astra, che propone un design emotivo e una gamma di motorizzazioni al passo coi tempi: batterie elettriche, plug-in hybrid, ibride e diesel per ogni esigenza, unite a tecnologie d'avanguardia come i fari LED Intelli-Lux e sedili Intelli-Seat.



La Opel Rekord C resta un'icona senza tempo, capace di unire passato e presente, tecnologia d'avanguardia e memoria collettiva. La sua eredità prosegue su strada e nella cultura, simbolo di un modo di intendere l'auto che guarda alle esigenze di tutti con innovazione e stile.