La Bob Ross Gallery Collection trasforma il TV LG in una galleria d'arte
Tecnologia

La Bob Ross Gallery Collection trasforma il TV LG in una galleria d'arte

La Bob Ross Gallery Collection arriva su LG Gallery+. I fan potranno ammirare i celebri paesaggi sui TV LG, unendo arte, design e tecnologia per la casa.

di Vincenzo Forgione
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La magia dei paesaggi di Bob Ross arriva direttamente nei salotti italiani grazie alla nuova collaborazione tra LG Electronics e Cineverse. Ora, con la Bob Ross Gallery Collection sulla piattaforma LG Gallery+, gli appassionati dell'iconico pittore possono vivere le sue opere in un modo completamente moderno e immersivo.

Considerato una vera icona pop, Bob Ross ha aperto le porte della pittura a migliaia di persone con il suo stile rassicurante e le pennellate morbide. Le sue opere, famose per i paesaggi bucolici e la sensazione di calma che trasmettono, sono ora disponibili sui TV LG. Questa iniziativa rappresenta non solo un omaggio all'arte ma una nuova frontiera del design domestico, permettendo a chiunque di arricchire la propria casa con un tocco di bellezza e originalità.

LG Gallery+ si distingue per offrire un catalogo di oltre 5.000 opere tra classici e arte digitale contemporanea. L'integrazione della collezione Bob Ross aggiunge un valore speciale grazie allo stile inconfondibile dell'artista americano. Tutto è accessibile comodamente dai TV LG attraverso la piattaforma webOS, disponibile sia in versione light gratuita che completa tramite abbonamento con webOS Pay.

I nuovi televisori LG, come i modelli W6 e G6, presentano un design ultra-sottile, finiture a filo muro e cornici intercambiabili che ridefiniscono il concetto di TV come semplice apparecchio elettronico, trasformandolo in un elegante elemento d'arredo. La tecnologia avanzata, come Hyper Radiant Color Technology, Perfect Black, Perfect Color e Reflection Free Premium, consente di apprezzare le opere di Bob Ross con colori vibranti e luminosità ottimale in ogni condizione di luce.

La Bob Ross Gallery Collection su LG Gallery+ è la scelta ideale per chi desidera portare arte e serenità nelle proprie stanze, sfruttando l'innovazione tecnologica per un'esperienza visiva senza precedenti.

La Bob Ross Gallery Collection trasforma il TV LG in una galleria d'arte

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