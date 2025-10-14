ZOOTROPOLIS 2: è uscito il brano “ZOO” di Shakira

Shakira è tornata al centro della scena musicale con il suo ultimo brano originale “Zoo”, parte della colonna sonora del prossimo film d’animazione dei Walt Disney Animation Studios, “Zootropolis 2”. L’uscita del film nelle sale italiane è prevista per il 26 novembre.

Questo nuovo singolo rappresenta un’attesa continuazione del successo di Shakira con “Try Everything”, brano emblematico del primo “Zootropolis”, uscito nel 2016 e vincitore di un Oscar®. “Try Everything” ha accumulato più di 2,7 miliardi di streaming in tutto il mondo. “Zoo”, scritto da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira, si preannuncia già come un degno successore.

Oltre ad essere l’interprete della canzone, Shakira ha anche partecipato alla sua produzione, insieme a Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo ed Ed Sheeran. Il contributo di Ed Sheeran e Blake Slatkin non si limita alla scrittura e alla produzione del singolo. Nella versione originale del film, prestano le loro voci a una coppia di pecore, Ed Shearin e Baalake Lambkin, aggiungendo un tocco di umorismo al film.

La colonna sonora strumentale di “Zootropolis 2” è composta dal premiato Michael Giacchino e sarà rilasciata il 21 novembre, anticipando l’arrivo del film nelle sale. Gli spettatori italiani potranno così immergersi nell’avventura sinfonica e narrativa di Zootropolis ancora prima del debutto del film.

Nel frattempo, il trailer ufficiale di “Zootropolis 2” offre un’anteprima emozionante delle nuove avventure. Judy Hopps e Nick Wilde, doppiati rispettivamente da Ginnifer Goodwin e Jason Bateman nella versione originale, si mettono sulle tracce di un mistero intrigante. La città di Zootropolis è infatti scossa dall’arrivo di Gary De’Snake, un intrigante personaggio interpretato da Ke Huy Quan. La loro indagine li porterà in nuove e inaspettate aree della città, mettendo alla prova la loro collaborazione come mai prima d’ora.

Il cast vocale originale del film si completa con le voci di Fortune Feimster, Andy Samberg, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinta Brunson, Nate Torrence e, naturalmente, Shakira nel ruolo di Gazelle.

Con la maestria di Jared Bush e Byron Howard alla regia e Yvett Merino alla produzione, “Zootropolis 2” promette di essere un’altra affascinante avventura animata che affascinerà spettatori di tutte le età.