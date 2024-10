ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI torna in tour nel 2025

Zucchero Fornaciari sta per tornare live in Italia nel 2025 con il suo tour “Overdose D’Amore”, dopo il grande successo dell’omonimo tour mondiale che ha coinvolto milioni di spettatori in tutto il mondo. Le nuove date italiane prevedono serate cariche di emozioni e energia, in cui Zucchero porterà sul palco i suoi più grandi successi insieme alla sua super band.

Il nuovo singolo “AMOR CHE MUOVI IL SOLE”, già disponibile in radio e in digitale, anticipa l’uscita del prossimo album di Zucchero intitolato “DISCOVER II”, in uscita l’8 novembre in versione fisica e digitale. Questo nuovo progetto vedrà Zucchero reinterpretare alcuni dei brani che più ha amato nella sua vita, regalando ai fan una nuova prospettiva sulle sue canzoni preferite.

Il film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”, diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, è attualmente disponibile su diverse piattaforme e offre uno sguardo intimo sulla vita e la carriera dell’artista. Un viaggio emozionante che permette di scoprire l’uomo dietro alla musica, attraverso testimonianze e momenti significativi della vita di Zucchero.

Con oltre 60 milioni di dischi venduti e una carriera internazionale, Zucchero è uno dei maggiori interpreti del rock blues in Italia. Le sue collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, Sting, Eric Clapton e molti altri lo hanno reso un’icona della musica a livello globale.

Le date del tour “Overdose D’Amore” in Italia sono già state annunciate, con tappe previste in città come Ancona, Bari, Torino e Padova. I biglietti sono in prevendita su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali, con l’attesa per l’annuncio della data a Roma.