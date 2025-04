AMTS 2025: Torino celebra la passione per l’auto con un viaggio tra passato e futuro

Dal 4 al 6 aprile 2025, il Lingotto Fiere di Torino torna a essere il cuore pulsante della mobilità con la seconda edizione dell’Auto Moto Turin Show (AMTS). L’evento promette un’esperienza unica per gli appassionati, con un percorso che abbraccia le icone del passato e le innovazioni del futuro. Dalle leggendarie auto d’epoca alle supercar più esclusive, passando per modelli tuning all’avanguardia, AMTS offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi completamente nell’universo dell’automotive. Emozioni garantite anche grazie ai test drive, al brivido del drifting e agli spettacoli mozzafiato previsti nell’area esterna dedicata.

Stellantis Heritage protagonista con quattro vetture iconiche

Uno dei momenti clou dell’AMTS 2025 sarà la partecipazione di Stellantis Heritage, il dipartimento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico dei marchi italiani del Gruppo. La sua presenza si concretizza con un’esposizione di quattro modelli iconici, provenienti direttamente dall’Heritage Hub di Torino, lo spazio polifunzionale situato nello storico stabilimento di Mirafiori.

In mostra ci saranno la Fiat 500 Coupé Zagato (2011), la Abarth 124 Rally (2016), la leggendaria Lancia Delta S4 Stradale (1985) e la monoposto di Formula 1 Alfa Romeo 182 “sperimentale” (1982). Queste vetture rappresentano un perfetto connubio di ingegno, tecnologia e design, testimoniando l’evoluzione dell’industria automobilistica italiana.

L’eredità del Motorsport: il ritorno di Lancia nelle competizioni

Grande attenzione sarà riservata al legame tra Lancia e il mondo del rally. La casa torinese, celebre per il suo glorioso passato nel motorsport, torna sulle scene con la nuova Ypsilon Rally4 HF. Sviluppata con il contributo di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, questa vettura segna un’importante rinascita per il marchio. Il modello, spinto da un motore 1.2 Turbo da 212 CV, è stato progettato per offrire prestazioni eccellenti nelle competizioni della categoria Rally 4.

A sottolineare l’impegno di Lancia nel motorsport, durante l’AMTS 2025 verrà presentato il Trofeo Lancia Rally, un campionato articolato in sei gare del Campionato Italiano Rally, suddiviso in tre categorie di età: Junior, Master ed Expert. Un’iniziativa che punta a valorizzare i giovani talenti e a rilanciare il DNA sportivo del brand.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle quattro ruote

Oltre alle esposizioni, l’AMTS 2025 sarà teatro di eventi esclusivi. Alle 15:00 di sabato 5 aprile, presso lo stand di Heritage Hub, verrà svelata la locandina ufficiale della quarta edizione del Festival Car, il Concorso d’Eleganza che ogni anno si tiene a Revigliasco Torinese. Il design della locandina è stato scelto tramite un contest promosso dallo IED Torino, che ha premiato l’idea più rappresentativa della filosofia dell’evento.

Infine, per chi vorrà proseguire il viaggio nella storia dell’automobile, Stellantis Heritage offre uno sconto speciale del 20% sul biglietto d’ingresso all’Heritage Hub per tutti i partecipanti all’AMTS 2025 tramite il sito Stellantis.