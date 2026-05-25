Sicilia regina dell'estate di lusso: prenotazioni in crescita per Emma Villas nel 2026

La Sicilia si consolida come una delle destinazioni più strategiche per il vacation rental di fascia alta in Italia, registrando numeri in crescita per la prossima estate. Emma Villas, azienda leader negli affitti brevi di ville e dimore di pregio, registra per la stagione 2026 un incremento del +6% delle settimane prenotate rispetto al 2025, oltre a un +3% nel numero totale di prenotazioni.



Aumenta anche la durata media dei soggiorni, ora pari a 7,62 notti: un segnale chiaro di una domanda sempre più orientata verso esperienze immersive e soggiorni prolungati. Con 58 proprietà di prestigio distribuite sull'isola, Emma Villas contribuisce a rafforzare il ruolo della Sicilia tra le mete predilette dagli amanti delle vacanze esclusive.



Muta inoltre la geografia dei flussi turistici internazionali: tra chi sceglie le ville siciliane offerte da Emma Villas, la Germania domina con il 74% delle presenze straniere, seguono Paesi Bassi (8%) e Stati Uniti (7%), mentre cala la componente americana rispetto alla stagione precedente. Al contempo, si registra una forte crescita della domanda domestica: le prenotazioni degli italiani per il 2026 aumentano del +9,5% rispetto all'anno precedente.



Il mercato di lusso nel settore degli affitti brevi risponde quindi con dinamismo a clima internazionale incerto e nuove esigenze di viaggio: le destinazioni percepite come sicure, accessibili e portatrici di privacy, comfort e qualità come la Sicilia vengono sempre più scelte sia dagli stranieri che dagli italiani. Le strategie adottate da Emma Villas, fra cui nuove formule di sicurezza e flessibilità nella prenotazione, stanno premiando il territorio, confermando l'isola come destinazione d'eccellenza per chi cerca un soggiorno esclusivo e profondamente radicato nell'identità locale.



Protagonista di questa crescita sono anche i proprietari delle ville, coinvolti in un percorso di valorizzazione e confronto diretto. L'azienda agisce come partner strategico offrendo supporto globale su promozione, posizionamento e gestione dell'esperienza ospite, per garantire standard elevati a una clientela sempre più internazionale e attenta alla personalizzazione dei servizi.



La traiettoria positiva della Sicilia certifica il grande potenziale dell'isola nel segmento high-end, capace di combinare mare, cultura, gastronomia e autenticità. Si prospetta una stagione 2026 da record per il turismo di lusso locale, a testimonianza della forza competitiva e attrattiva di un territorio che continua a reinventarsi puntando su eccellenza e qualità.