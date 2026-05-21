Estate 2026 con Costa Crociere: meraviglia e avventura tra Mediterraneo e fiordi nordici

Costa Crociere presenta gli itinerari estate 2026: esperienze indimenticabili tra Mediterraneo e Nord Europa, tra paesaggi iconici e natura incontaminata.

La voglia di vacanza resta forte, ma cambia il modo di sceglierla. È questa la lettura che Costa Crociere dà dell'estate 2026, in cui il desiderio di partire si accompagna a un approccio più consapevole, attento alla comodità, alla semplicità organizzativa e soprattutto alla possibilità di modificare i propri programmi. In questo scenario, la compagnia genovese rilancia la crociera come formula adatta a chi vuole vivere più destinazioni in un'unica vacanza, senza dover gestire spostamenti continui, cambi di hotel o programmi complessi.

Il cuore della proposta è la Sea & Land Wonder Platform, l'ecosistema sviluppato da Costa che integra ciò che accade a bordo, in navigazione e a terra in un racconto continuo. L'idea è trasformare il viaggio in un'esperienza completa che vada oltre le destinazioni visitate, includendo il modo in cui vengono vissuti il mare, la nave e il tempo della vacanza.

La piattaforma si articola su due dimensioni. Da un lato le Sea Destinations, luoghi iconici sul mare aggiunti agli itinerari dove "si ferma solo Costa", vissuti attraverso esperienze immersive: concerti all'alba, tramonti celebrati dal mare, notti sotto cieli stellati lontano dalle luci artificiali e meditazioni in navigazione. Dall'altro le Land Destinations, mete a terra selezionate per raccontare il territorio con esperienze adattabili a ritmi ed esigenze diverse.

Per l'estate 2026 il Mediterraneo torna protagonista come destinazione vicina, accessibile e ricca di cultura. Nel Mediterraneo occidentale, tra Italia, Francia e Spagna, navigano Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Pacifica. Tra le Sea Destinations spiccano l'alba sulle falesie bianche del Parco Nazionale delle Calanques, le notti stellate nel punto più buio del Mare delle Baleari e i tramonti davanti ai Faraglioni di Capri, a Ibiza, al Golfo di Aranci e a Palma Bay. A terra il percorso alterna grandi città e identità mediterranee: Barcellona, Palermo, Napoli, Cagliari e Roma.

Nel Mediterraneo orientale, gli itinerari di Costa Fascinosa, Costa Deliziosa e Costa Fortuna attraversano isole greche, porti adriatici e luoghi simbolo delle civiltà marinare, con partenze anche dall'Italia. Tra i momenti distintivi, l'ingresso nella Laguna di Venezia al tramonto, le notti stellate nel Mar Ionio, le atmosfere della Baia di Mykonos e i tramonti davanti a Santorini. Le tappe a terra toccano Corfù e Cefalonia, Dubrovnik e Spalato, Atene, Malta e la Sicilia orientale, con l'Etna a dominare il paesaggio.

Per chi cerca un equilibrio tra scoperta e tranquillità, il Nord Europa offre una vacanza in cui è la natura a dettare il ritmo. A bordo di Costa Diadema e Costa Favolosa, i fiordi norvegesi diventano un'esperienza di riconnessione. La navigazione nel Geirangerfjord, patrimonio UNESCO, permette di ammirare le celebri Seven Sisters, le cascate che scendono fino al mare in uno degli scenari più iconici della Norvegia. Nel Mare di Norvegia, gli ospiti vivono un momento di riconnessione con la natura ispirato alla filosofia del Friluftsliv, tra meditazione all'aperto e luce che sembra non finire mai. A terra, gli itinerari conducono ai World Heritage Fjords, con tappe in città come Stavanger e Bergen, tra porti storici e case colorate affacciate sull'acqua. Alcuni itinerari si spingono oltre il Circolo Polare Artico, fino alle Lofoten e a Capo Nord, dove il sole di mezzanotte accompagna le navigazioni estive.

A rendere più flessibile la programmazione contribuisce la formula "Cambia Gratis": per le crociere nel Mediterraneo prenotate entro il 3 giugno 2026 è possibile modificare data o destinazione fino a 30 giorni dalla partenza, senza costi aggiuntivi e secondo le condizioni previste. Una possibilità pensata per chi vuole organizzare il viaggio in anticipo mantenendo un margine di flessibilità.

"In questo momento il vero valore, quando si sceglie una vacanza, è poterla programmare con serenità. Chi prenota oggi cerca soluzioni semplici, ma anche la possibilità di adattare i propri piani se le esigenze cambiano" afferma Francesco Muglia, Chief Commercial Officer e SVP di Costa Crociere. "La voglia di partire resta forte, lo confermano anche i dati della European Travel Commission, secondo cui l'82% degli europei intende andare in vacanza, ma le persone cercano soluzioni chiare, organizzate e flessibili. Costa risponde a questo bisogno con elementi molto concreti: partire da porti facilmente raggiungibili, riducendo lo stress logistico; una vacanza pianificata e tutelata dall'inizio alla fine, senza imprevisti da gestire. È un modello che semplifica la vacanza e alleggerisce la decisione, unendo serenità nella scelta e la meraviglia dell'esperienza Costa in una vacanza organizzata in ogni dettaglio."