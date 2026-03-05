arena presenta la collezione SS26: stile, performance e sostenibilità per i fitness swimmers

C’è una nuova generazione di nuotatori che non punta al podio ma al benessere. Sono i fitness swimmers, uomini e donne che scelgono l’acqua per ritrovare equilibrio, ricaricare corpo e mente e vivere un rituale quotidiano di energia e libertà. Per loro, il nuoto è più di uno sport: è uno stile di vita.

Arena interpreta questa filosofia con la nuova collezione Spring-Summer 2026, progettata per il nuoto quotidiano e dedicata a chi cerca comfort, performance e consapevolezza ambientale. L’azienda rinnova il proprio impegno verso una cultura del nuoto fatta di autenticità, innovazione e rispetto per l’ambiente, introducendo design rinnovati, materiali riciclati e nuove costruzioni pensate per valorizzare la naturale armonia del corpo.

La linea arena Feel rappresenta il cuore della proposta. Pensata per un utilizzo quotidiano, unisce eleganza e versatilità grazie ai tessuti Sensitive Fabrics di Eurojersey, che impiegano filati di nylon derivati da scarti industriali. I costumi offrono supporto differenziato, elasticità e asciugatura rapida, adattandosi perfettamente alla silhouette. La palette cromatica è contemporanea: nero, sage e l’inedito bordeaux.

Tra i modelli, spiccano due interpretazioni complementari: Y-Line, essenziale e deciso, è caratterizzato da monocromie bianco/nero con loghi e dettagli a contrasto, disponibile anche in versione due pezzi; Merydian, più femminile e raffinato, propone un collo alto, doppi tagli sulla schiena e una zip funzionale per la massima praticità. Questi modelli coniugano estetica e comfort, offrendo un’ergonomia che segue i movimenti naturali del corpo.

Completano la linea Feel i seguenti modelli: ARENA Y-LINE SWIMSUIT SOLID L in bianco/nero, ARENA Y-LINE TWO PIECES SOLID L in blu neon/giallo, e ARENA MERYDIAN SWIMSUIT ONE PIECE in sage/white/shocking pink.

Per chi desidera un supporto mirato e una silhouette scolpita in acqua, arena propone la linea Shapewear. Pensata per garantire sostegno e libertà di movimento, si distingue per costruzioni studiate nei minimi dettagli. Il modello Silvia torna in nuove colorazioni, mentre la grande novità è Linda, costume innovativo con reggiseno interno a supporto incrociato, power mesh e tape elastici. Il cross back e le spalline regolabili assicurano una vestibilità personalizzata e confortevole.

Tutti i costumi Shapewear sono in Sensitive Fabrics by Eurojersey con il 68% di nylon riciclato, sinonimo di leggerezza, supporto e performance modellante. Nella linea si distinguono ARENA SWIMSUIT SILVIA CROSS BACK in navy/mangrove/navy (prezzo €74,99) e ARENA SWIMSUIT LINDA CROSS BACK in black/white/black (prezzo €78,99).

Con la collezione SS26, arena conferma la volontà di accompagnare ogni nuotatore nel proprio percorso personale, offrendo nuovi strumenti per vivere il nuoto come momento di equilibrio e autenticità. Allenarsi oggi significa fare scelte consapevoli, affidarsi a brand capaci di unire innovazione, responsabilità e rispetto per l’ambiente.

In linea con la sua tradizione, dal 1973 arena continua a combinare prestazioni tecniche e stile italiano, dialogando con atleti e appassionati per sviluppare costumi che migliorano comfort, espressione personale e risultati. Questa nuova collezione rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso che pone il benessere e la sostenibilità al centro della vita sportiva moderna.