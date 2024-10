BMW Motorrad e il duo creativo Van Orton insieme al Lucca Comics & Games 2024

Il BMW Motorrad rinnova la sua presenza al Lucca Comics & Games, che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre 2024 nella storica città di Lucca, esponendo il modello BMW CE 02.

In questa edizione Lucca Comics & Games, il BMW CE 02, il nuovo e innovativo veicolo elettrico della gamma Urban Mobility, simbolo di innovazione e mobilità sostenibile, porterà il suo design avanguardista al Riot Stadium, immergendosi totalmente in uno spazio espositivo arricchito dall’opera esclusiva creata ad-hoc dal duo creativo Van Orton di Torino.

Il BMW CE 02 si connette perfettamente alla sensibilità estetica e concettuale del festival, sempre alla ricerca di novità che sfidano le convenzioni. Il festival è noto, infatti, per attrarre una comunità di appassionati che rende omaggio al mondo del fumetto, del gioco e del cosplay, ed è proprio in questo contesto di espressione e avanguardia che il BMW CE 02 si pone come emblema di mobilità urbana del futuro.

La sua partecipazione al festival sarà accompagnata da uno scenario creato dal celebre duo artistico Van Orton, composto dai fratelli gemelli Stefano e Marco. Gli artisti sono noti per il loro stile unico, che fonde iconografia pop anni ’80 e ’90 con un’estetica ispirata alle vetrate delle chiese e ai loro audaci colori che prendono vita nelle opere con innesti simmetrici e linee luminose.

I Van Orton hanno iniziato la loro carriera reinterpretando le icone di film cult degli anni ’80, riuscendo ad avere una forte riconoscibilità grazie alla loro capacità di riuscire a trasportare lo spettatore in un mondo vibrante e visionario, in cui passato e futuro si fondono. Gli artisti hanno ottenuto rapidamente visibilità ed autorevolezza, tanto da collaborare con artisti come i Pearl Jam e i Blink 182.

Il Lucca Comics & Games è una vera e propria esperienza immersiva che trasforma l’antica città di Lucca in un palcoscenico di creatività e innovazione. Da oltre cinquant’anni, questa manifestazione attira visitatori da tutto il mondo, unendo appassionati di fumetti, giochi, cinema e cultura pop. La partecipazione di BMW Motorrad con il BMW CE 02 e la collaborazione con Van Orton riflettono l’impegno del marchio verso una mobilità sostenibile e verso un futuro sempre più creativo e visionario. Infatti, anche in occasione del lancio del eParkourer di BMW, l’approccio creativo, visionario e digitale era stato manifestato con le esclusive tavole da skate, accessorio realizzato in esclusiva per l’occasione, animate in realtà aumentata in collaborazione con Bonobolabo e l’app ARIA Platform per coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva e originale.

L’appuntamento sarà un’occasione unica per esplorare le connessioni tra mobilità, arte e cultura pop, in un contesto dove l’innovazione è al centro di ogni esperienza.