Bomboogie SS25: il giallo protagonista di una collezione che unisce stile e comfort

Nella nuova collezione Spring-Summer 2025, Bomboogie ridefinisce l’equilibrio tra comfort e stile con una proposta di capispalla pensati per accompagnare ogni momento della giornata. Il protagonista indiscusso di questa stagione è il giallo, una tonalità energica e luminosa che accende la linea uomo con un tocco di dinamismo e freschezza.

Il colore solare per eccellenza si declina in piumini leggeri e parka reversibili, capi versatili e funzionali che infondono vitalità e ottimismo a ogni look. Accanto a queste proposte, la collezione presenta pantaloni in diverse vestibilità, caratterizzati da una palette neutra ed elegante, perfetti per creare abbinamenti armoniosi con la maglieria primaverile.

Le polo dal taglio essenziale, le t-shirt con grafiche d’impatto e le camicie dalle stampe acquerellate spaziano dalle sfumature più delicate fino ai toni vitaminici del giallo, offrendo una varietà di opzioni per chi desidera esprimere la propria personalità attraverso il colore.

Con questa collezione, Bomboogie celebra il colore come espressione di carattere e libertà, proponendo un’eleganza fresca e senza compromessi, perfetta per affrontare la bella stagione con stile e sicurezza.