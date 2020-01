Breitling Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45

Sono passati oltre 85 anni da quando Breitling ha presentato il primo cronografo moderno, che ha influenzato non poco il design degli orologi. Con il suo nuovo Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45, che interpreta una delle più grandi complicazioni dell’orologeria, la marca ha dimostrato di essere un pioniere nel campo delle innovazioni. Il Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45 si presenta con una cassa in oro rosso 18 carati ed è equipaggiato dal Calibro di manifattura Breitling B03, un esclusivo movimento rattrappante tutelato da due brevetti. La sua struttura innovativa garantisce la massima precisione, robustezza e affidabilità.

Il rattrapante è una delle complicazioni più sofisticate dell’intero universo orologiero. In parole semplici, grazie alle lancette sovrapposte del cronografo centrale è possibile misurare simultaneamente due periodi trascorsi. La funzione rattrapante del nuovo Breitling Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45 è veramente speciale e alcuni dettagli aggiuntivi rendono immediatamente quest’orologio un classico.

Il Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45 coniuga un’estetica d’eccezione con una tecnica altamente sofisticata. Alloggiato in una grande e audace cassa da 45 mm in oro rosso 18 carati, si contraddistingue con il suo quadrante Stratos Gray. Gli indici delle ore e le lancette di ore e minuti sono rivestiti di Super-LumiNova®, che garantisce un’eccellente leggibilità in ogni condizione di illuminazione. L’orologio è dotato di una lunetta girevole bidirezionale con regolo calcolatore circolare, dettaglio solitamente associato agli orologi Breitling Navitimer.

Il Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45 presenta un altro raffinato dettaglio. Tradizionalmente, infatti, il Breitling Navitimer sfoggia una lettera «B» stilizzata con il simbolo di un’ancora sulla base delle lancette del cronografo. In questo caso, invece, il logo è elegantemente diviso tra due lancette: la «B» è posizionata sulla lancetta rossa del cronografo, mentre l’ancora adorna la lancetta rattrapante. Di conseguenza, i due elementi del logo sono separati quando la lancetta rattrapante si ferma, e si riformano quando le lancette si riallineano tra loro.

Il pulsante della funzione rattrapante, alloggiato nella corona a ore 3, serve a fermare e riavviare a piacimento la lancetta rattrapante durante il cronometraggio, permettendo a chi indossa l’orologio di misurare tempi intermedi o confrontare i differenti risultati.

Il Calibro di manifattura Breitling B03 è stato totalmente realizzato presso la Breitling Chronométrie a La Chaux-de-Fonds. Il cronometro, certificato COSC, le cui prestazioni si possono ammirare attraverso il fondo trasparente in vetro zaffiro, fornisce una riserva di carica di circa 70 ore ed è tutelato da una garanzia di cinque anni. L’orologio, con la sua straordinaria cassa in oro rosso 18 carati, monta un cinturino in pelle di coccodrillo nero con fibbia ad ardiglione.

Il Navitimer e l’eredità del cronografo di Breitling

Sin dal suo sviluppo nel 1952, il Navitimer è stato uno dei cronografi più ammirati al mondo, e, a seguito della presentazione sul mercato di nuovi modelli all’interno della sua collezione, Breitling ha presentato questa leggenda dell’orologeria a una nuova generazione di appassionati in tutto il mondo.

Il Navitimer è probabilmente il più iconico di tutti gli orologi da polso Breitling. Questo classico del XX secolo continua a essere apprezzato anche nel XXI, a più di 65 anni dal suo primo lancio, e continua a soddisfare le esigenze di un mercato dell’aviazione in piena crescita. Grazie al regolo calcolatore circolare, in grado di eseguire una serie di calcoli utili per l’aviazione, il Navitimer fu adottato dai piloti e, in particolare, dall’Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA). Immediatamente riconoscibile, questo cronografo senza tempo ha mantenuto lo stesso design affascinante di quando fu presentato per la prima volta.

Il Navitimer ha alle spalle più di un secolo di record orologieri. Breitling ha sviluppato il primo pulsante indipendente posizionato a ore 2 nel 1915 e un secondo pulsante indipendente nel 1934, dando forma e funzionalità al cronografo moderno. Nel 1969 il marchio ha presentato un cronografo a carica automatica, tra i primi al mondo, e tutti i veri appassionati di orologeria adorano il classico 1944 Duograph, il cui movimento cronografico rattrappante è stato creato in parte da Breitling.

Breitling è da sempre considerato un leader nei movimenti meccanici cronografici, e il nuovo Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45 in oro rosso 18 carati accresce la fama del marchio, dimostrando quanto un orologio da polso meccanico possa essere affascinante. Breitling

Dal 1884 Breitling si è affermato come marchio pioniere di fama internazionale per i suoi orologi d’alta precisione, per lo sviluppo del cronografo da polso e per l’impegno incondizionato nel rispettare i propri valori di design. Grazie alla sua storica collaborazione con l’aviazione, Breitling ha condiviso i momenti migliori della conquista dei cieli da parte dell’umanità. Noto per il suo spirito innovativo, ha conquistato un posto d’onore anche nel campo della scienza, dello sport e della tecnologia. Breitling produce i propri movimenti all’interno dei suoi laboratori e la qualità di ogni orologio è confermata dallo stato di cronometro certificato COSC, made in Switzerland.

